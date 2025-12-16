¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este martes 16 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Podría querer renunciar a objetivos laborales que considera imposible alcanzar. Sin embargo debe pensarlo bien. Evalúe todo.

TAURO

No es un pecado el decirle a una persona cuánto la quiere o necesita. Los sentimientos no son muestra de debilidad y ya debería saberlo.

GÉMINIS

Hoy podría dar un gran avance en lo profesional o recibir esa noticia que esperaba desde hace mucho. Agradézcale a la vida por ello.

CÁNCER

Aparecen obstáculos en sus actividades laborales debido a negligencias de supuestos profesionales. Mejor aléjelos de su entorno.

LEO

No confíe en personas que recién conoce. Mantenga a resguardo sus planes y proyectos profesionales. Escuche los consejos de la pareja.

VIRGO

El exigirse más de la cuenta no solucionará nada. Valore primero todo lo que logró con esfuerzo hasta hoy. Planifique luego su futuro.

LIBRA

Algunos colegas querrán que deje sus obligaciones para ayudarlos. Usted será siempre la prioridad y su trabajo lo más importante. Adelante.

ESCORPIO

Llegó el momento de avanzar en su carrera profesional. Nadie se animará a enfrentarle en lo profesional pues sabe lo bien preparado que está.

SAGITARIO

Tendrá momentos de buen humor y otros en los que reaccionará mal. Esto causará desconcierto entre sus colegas y seres queridos.

CAPRICORNIO

No todo el mundo logra sus objetivos profesionales de la noche a la mañana. Debe ser paciente, su tiempo llegará. No debe descuidar su salud.

ACUARIO

No permita que sus celos e impaciencia terminen con lo que puede ser una relación duradera. Controle sus impulsos o lo lamentará.

PISCIS

Tendrá una tendencia a conflictos con sus compañeros de trabajo durante la jornada de hoy. Evite caer en pleitos innecesarios. Solo trabaje.