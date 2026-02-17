¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este martes 17 de febrero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Intensa actividad laboral que pondrá a prueba su estabilidad de trabajo y hará que saque a relucir lo mejor de sus conocimientos. Suerte.

TAURO

Su economía parece estar estabilizándose poco a poco, igual evite hacer compras demasiado caras por el momento. Tenga paciencia.

GÉMINIS

Su búsqueda para recargar sus energías podría hacerla a través de disciplinas deportivas o el simple contacto con la naturaleza. Adelante.

CÁNCER

Hechos fortuitos harán que sus celos distorsionen la realidad del amor hacia su pareja. Piense con madurez o lo lamentará muy pronto.

LEO

Aproveche su gran energía de hoy para volcarlo en actividades profesionales, pero no pase por encima de los demás. Vaya por el lado correcto.

VIRGO

Tras una ardua jornada de trabajo necesitará tomar un descanso para pensar en una velada romántica al lado de la persona amada. Suerte.

LIBRA

Tal vez es conveniente que piense que las cosas marchan bien con la pareja, pero sabe bien que hay puntos por aclarar. Hágalo.

ESCORPIO

Si le agobian con exigencias en el trabajo, evite reaccionar de mala manera. Solo haga un plan para lograr cumplir con lo pedido.

SAGITARIO

Tendrá altibajos al iniciar su jornada laboral, pero luego en el transcurso del día resolverá todo pacientemente. Solo no debe desesperarse.

CAPRICORNIO

Abundarán los chismes y habladurías en el entorno laboral. Pero si se centra en ello descuidará lo realmente importante. Cuidado con ello.

ACUARIO

Es posible que sus articulaciones en general se vean con algunas molestias producto del esfuerzo físico en lo laboral. Aumente horas de descanso.

PISCIS

Pretenderá avanzar a pasos agigantados en lo profesional aunque ello implique empujar a otros. Alto. Es mejor hacer las cosas bien.