¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este martes 23 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Alcanzará grandes avances en el trabajo en el que se encuentra involucrado en la jornada de hoy pese a sus dudas iniciales. Enhorabuena.

TAURO

No puede vivir solo preocupándose de su propio bienestar personal, la relación de pareja se trata de compartir absolutamente todo.

GÉMINIS

No puede forzar a su pareja para que diga sí a todas sus ideas. Si realmente la ama no debería presionarla para obtener lo que quiere. Adelante.

CÁNCER

La presencia de alguien importante en el trabajo podría derivar en nuevas responsabilidades. Busque asesoramiento si hace falta.

LEO

Sentirá los efectos de una realidad competitiva en la que el vale todo parece una constante. No permita que esto le deprima. Siga adelante.

VIRGO

Su hogar y su relación de pareja deben quedar lejos del bullicio frenético de las continuas tensiones laborales. Así todo marchará mejor.

LIBRA

Logrará grandes avances en lo laboral pues su poder de concentración estará al máximo. No permita que nadie lo distraiga entonces. Suerte.

ESCORPIO

Logrará grandes avances en el trabajo siempre que esté dispuesto a dar el cien por ciento de su energía. No deje ningún cabo suelto y lo logrará.

SAGITARIO

Está siempre dispuesto a colaborar con todos en el trabajo porque le nace ser un buen amigo. Alerta. No deje que abusen de su bondad.

CAPRICORNIO

Es tiempo de deshacerse de aquellos recuerdos que no le permiten ser feliz en su relación de pareja. No tiene sentido cargar esa mochila.

ACUARIO

Si no quiere lastimar a la pareja debería quitarse la costumbre de tener secretos con ella. La confianza es parte importante de la relación.

PISCIS

Tendrá que saber esperar si quiere evitar fuertes discusiones con la pareja. No quiera aclarar cosas cuando la ve de mal humor.