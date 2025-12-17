¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este miércoles 17 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Tener buen corazón es una de sus virtudes, pero también puede jugarle en contra. No deje que colegas abusen de ello. Está advertido. Suerte.

TAURO

No culpe a otras personas en el trabajo por asuntos que solo le corresponden a usted. No es bueno tratar de ignorar su responsabilidad.

GÉMINIS

Su pareja podría no estar dándole el respaldo que usted esperaba, lo mejor es que hable con ella acerca de sus sentimientos con calma.

CÁNCER

Deberá poner ahora todas sus energías en el trabajo porque sus jefes le están observando. No hay tiempo para chismes y vida social.

LEO

Le conviene hacer deporte y alimentarse sanamente para poder mantener un cuerpo saludable y en óptimo estado. Así responderá mejor en el trabajo.

VIRGO

Hoy debe tener cuidado porque hay peligro de roturas, robos o pérdidas sea en casa o el trabajo. Si está prevenido podrá controlarlo.

LIBRA

No juegue con los sentimientos ajenos ni haga promesas que sabe bien no podrá cumplir. Actúe como una persona centrada y madura.

ESCORPIO

Le costará llevarse bien con sus compañeros de trabajo porque no todos tienen los mismos intereses ni el mismo método. Paciencia.

SAGITARIO

Podría tener ciertas dudas en cuanto a correr un riesgo frente a una decisión laboral difícil. Pero si no se atreve, nunca ganará. Manos a la obra.

CAPRICORNIO

Impulsivo como un novato pero simultáneamente con un miedo atroz de asumir riesgos en lo laboral. Es tiempo de demostrar su valía. Suerte.

ACUARIO

Debe mantener reserva sobre algunos proyectos profesionales para evitar la oposición de los demás. Es parte de su estrategia. Suerte.

PISCIS

Haga mucho deporte para mantener sus capacidades físicas a tope. No escuche voces que quieren hacerle pelear con la pareja. Cuidado.