¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 20 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Le darán una ayuda precisa para salir de una situación difícil en el trabajo. Agradézcale a la persona que le tendió la mano cunado lo necesitaba.

TAURO

Es momento de que se ponga al día en el trabajo. Recuerde que está cerrando la semana, no deje que afecte su bien ganado prestigio.

GÉMINIS

No le será fácil mantener una relación armónica porque su pareja se mostrará impaciente. Ambos verán la vida de diferente forma. Dialoguen.

CÁNCER

Hoy más que nunca debe dar todo en el trabajo porque sus jefes podrían estar observando y puede que afecte su imagen con ellos. Alerta.

LEO

Precaución a la hora de divulgar información clave a sus colegas en el trabajo. Mejor hable cuando ya todo esté terminado y no correrá riesgos.

VIRGO

El amor sabe bien que es parte importante de su vida, pero debe darle el lugar que necesita. No tema decirle cuánto la ama y necesita.

LIBRA

Jornada ideal para iniciar proyectos personales siempre que no cometa el error de involucrar a personas solo por ser familiares. Atento a ello.

ESCORPIO

En el entorno laboral llegan cambios que terminarán por favorecerle. Manténgase alerta y dispuesto a actuar. Excelente todo en el amor.

SAGITARIO

Que su baja autoestima no le lleve a una relación en la que solo cree problemas con la pareja. Disfrute libremente del amor de su vida.

CAPRICORNIO

Manténgase alejado de todo tipo de actividades en su entorno laboral que no tengan que ver exclusivamente con tu trabajo. Escuche a la pareja.

ACUARIO

La pareja no es estar en una batalla de sexos todos los días. Los éxitos y los malos momentos deben ser compartidos, no comparados.

PISCIS

Iniciará la jornada de hoy con la meta de no dejar asuntos pendientes en el trabajo. Cerrará el día con una sonrisa de satisfacción. Adelante.