¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 28 de febrero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

En el lado laboral logrará finalizar acuerdos pendientes que tienen mucho que ver con el logro de sus objetivos inmediatos. Bien por ello.

TAURO

Si tiene que tomar una determinación importante sobre el trabajo, deje de dar vueltas al asunto. Mientras más pronto lo haga todo se normalizará.

GÉMINIS

Evite discusiones con la pareja por temas poco importantes, se presentará un momento confuso debido a su terquedad. Cambie de actitud.

CÁNCER

Algunos asuntos del pasado se interpondrán entre usted y su pareja. Actúe con firmeza y demuéstrele que lo pasado ya es pasado. Suerte.

LEO

Ordene sus prioridades sobre sus expectativas profesionales, especialmente aquellas en las cuales piensa le darán un gran impulso.

VIRGO

Su energía no se halla en su punto más alto, por eso es importante que evite discusiones con cualquier persona en el trabajo. Saldrá perjudicado.

LIBRA

Sus esfuerzos no serán las suficientes como encaminar a todos los colegas en una misma dirección. Use lo mejor de su poder de comunicación.

ESCORPIO

Iniciará la jornada laboral con la posibilidad de dar el paso equivocado, tomar decisiones de manera apresurada puede ser su punto débil.

SAGITARIO

Iniciar la jornada laboral le resultará pesado, pero debe cerrar la semana sin dejar asuntos pendientes. Entonces ponga manos a la obra.

CAPRICORNIO

Se verá obligado a intervenir en algunos asuntos de su hogar no solo para poner orden sino también para impartir justicia. Adelante.

ACUARIO

Más descanso y menos acción será la fórmula adecuada a fin de salir de ese estrés laboral que parece atraparlo. No dude en hacerlo. Suerte.

PISCIS

Un poco de imaginación y otro poco de fantasía puede ser la fórmula perfecta para pasar buenos momentos con la persona amada.