¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 29 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Deberá tomar decisiones algo complicadas en su vida el día de hoy. Cualquiera que sea su decisión traerá consecuencias en el corto plazo.

TAURO

Buscará la salida más sencilla de un problema laboral que no le permite cerrar la semana. Esto solo agravará las cosas. Tenga calma.

GÉMINIS

No haga oídos sordos a las advertencias de su pareja. Ese absurdo orgullo que lo vuelve soberbio le traerá dificultades. Alerta con ello.

CÁNCER

Tendrá problemas debido a que no estará atento a las órdenes de sus superiores. Retome rápidamente el control de la situación. Suerte.

LEO

Habrá bastante tensión en el ambiente laboral pues fue una semana difícil y hay energía mala acumulada. Termine pronto y aléjese.

VIRGO

Si bien tiene cosas que decirle a la pareja, cuidado con lo que vaya a expresar porque se necesita cierta diplomacia y sentido común. Suerte.

LIBRA

Su cansancio y falta de interés puede llevarle a tomar decisiones muy absurdas en su vida. No espere que ello ocurra. Cambie de actitud.

ESCORPIO

Alguien aparecerá como un salvador en el trabajo dándole el apoyo que necesitaba. Eso le beneficiará, pero recuerde que nada es gratis.

SAGITARIO

Es conveniente razonar mucho en el trabajo así le tome más tiempo de lo normal el tomar decisiones. Pase una bella noche con el ser amado.

CAPRICORNIO

Tras una semana realmente agotadora en lo laboral hallará mucha comodidad y agradables momentos para relajarse en casa con la pareja.

ACUARIO

Encuentre siempre un momento para dejarse llevar por el romance con su pareja. Ambos necesitan siempre ese tiempo compartido. Suerte.

PISCIS

Aunque deba pasar por contratiempos previos finalmente podrá cerrar la semana con una sonrisa de satisfacción. Enhorabuena.