¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 4 de octubre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Día de elecciones difíciles. Será necesaria una máxima concentración si quiere cerrar la semana laboral de la mejor manera. Adelante.

TAURO

Deberá bajar un poco el ritmo de trabajo que está llevando. La falta de descanso y la mala alimentación afectarán pronto su salud.

GÉMINIS

Encontrará en su pareja una excelente consejera hasta en asuntos profesionales. Descubrirá así una parte totalmente nueva de ella.

CÁNCER

Para progresar en el trabajo es necesario que aprenda a escuchar las necesidades y opiniones de sus compañeros. No lo olvide.

LEO

Deberá tomar difíciles decisiones si desea mantener su equilibrio financiero. No dé más vueltas y ponga manos a la obra. Aliméntese sanamente.

VIRGO

Hoy en el trabajo las energías parecen abandonarle. A partir de ahí dependerá de su fuerza de voluntad para cumplir lo programado.

LIBRA

Vivirá una jornada muy romántica con su pareja luego de unos días recientes complicados. No provoque discusiones y solo sea feliz.

ESCORPIO

Actúe con prudencia en sus comentarios a sus colegas en el trabajo. Personas muy conflictivas pueden causarle problemas. Está advertido.

SAGITARIO

Gran afluencia de energía, pero conseguir ayuda de los demás le resultará difícil en el trabajo. Mejore su poder de comunicación y lo logrará.

CAPRICORNIO

No discuta con la pareja por asuntos que ni siquiera son tan importantes ni trascendentes. Está poniendo ahora todo en riesgo. Y no vale la pena.

ACUARIO

Las cosas cambiantes de la vida pondrán a prueba la relación de pareja, no habrá quien pueda vencerlos si se mantienen unidos. Adelante.

PISCIS

La motivación cae porque parece que las cosas se mueven muy despacio en el trabajo. Podrá avanzar más de prisa si hace buenos contactos.