¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 12 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Está corriendo una carrera diaria buscando destacar en lo profesional. Sin embargo es necesario darse un respiro para planificar mejor.

TAURO

Aunque es un día laborable, por la tarde puede desconectarse de todos y todo. Incluso sería apropiado un masaje relajante. Suerte.

GÉMINIS

Buscarán su lado más sensible en el trabajo para comenzar una pelea o discusión. No ceda, siempre es mejor actuar con criterio.

CÁNCER

Tiene una base económica buena pero no implica que no deba tomar precauciones para dificultades futuras. Comparta tiempo con la pareja.

LEO

Una nueva ilusión aparece en su horizonte profesional. Pero debe estar física y mentalmente preparado para asumir el nuevo reto. Adelante.

VIRGO

En ocasiones prefiere guardarse lo que piensa para evitar discutir. Haga lo posible para darle salida a todas las emociones que tiene en su interior.

LIBRA

Se sentirá atraído por un reto laboral que antes no lograba llamar su atención. Es cuestión de tiempo y oportunidades. Adelante.

ESCORPIO

Sea prudente en los tratos con sus parientes o los de su pareja. Es mejor manejarse con tacto y evitará malos ratos. Cuide su salud.

SAGITARIO

Su buena energía será contagiosa y se respirarán aires positivos en su ambiente laboral. No deje que los problemas ajenos le afecten.

CAPRICORNIO

Trate de no abusar de la autoridad que pueda tener en su hogar para imponer las cosas. No haga lo que no le gusta que le hagan a usted. Suerte.

ACUARIO

Puede que esté un poco triste por algunas situaciones recientes vividas con la pareja, pero si da el primer paso podrá revertirlo todo. Adelante.

PISCIS

No haga una tormenta en un vaso con agua. Deje que las cosas se vayan acomodando en el trabajo, luego todo será más sencillo de resolver.