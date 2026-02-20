¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 20 de febrero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

La comunicación con los colegas en el trabajo penderá de un hilo, estará más dispuesto para hablar que para escuchar. Haga ambas cosas.

TAURO

Controle sus ingresos, pero también sus egresos; una buena economía depende de mantener el equilibrio perfecto y lo sabe bien. Suerte.

GÉMINIS

Tendrá situaciones bastante complicadas en el trabajo; mantenga la calma, solo será una tormenta pasajera. Por la tarde todo mejorará.

CÁNCER

Alerta máxima, los desacuerdos con su pareja pueden afectar seriamente la relación. Es tiempo de que ambos actúen con madurez. Adelante.

LEO

Ponga hoy todo su entusiasmo en el plano laboral y aumentarán sus posibilidades con los superiores. Escuche siempre a la pareja.

VIRGO

Evite que otros tomen sus decisiones en el lado laboral o profesional. Es muy importante que usted asuma sus asuntos con lo bueno y lo malo.

LIBRA

Es mejor pasar por alto roces con la pareja por temas realmente absurdos. Mejor deje que las horas transcurran y todo se aclarará.

ESCORPIO

Siempre está dispuesto a pasar un buen momento con la persona amada. Hágala parte de sus planes y sueños. Los compartirá totalmente.

SAGITARIO

Recuperará las ganas de trabajar a full tras unas horas en las que no sabía qué hacer. Aproveche para no dejar ningún asunto pendiente.

CAPRICORNIO

En lo profesional había hecho planes, sin embargo habrá personas que intentarán arruinarlo. Marque bien su territorio. Cuide su salud.

ACUARIO

Situaciones complicadas con la pareja solo porque la comunicación no es buena. Asuma su responsabilidad y hable con ella al respecto.

PISCIS

Los problemas parecerán no cesar en el trabajo. Sin embargo está en capacidad de afrontarlos y solucionarlos uno por uno.