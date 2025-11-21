¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 21 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Su imaginación y fantasía están al tope, tendrá un fin de semana muy especial con la pareja. Igual debe cerrar bien la jornada laboral.

TAURO

Deje de ser manipulado por personas que abusan de su buen corazón. Tiene que aprender a ser más egoísta y a quererse más. Solo inténtelo.

GÉMINIS

Es un profesional muy inteligente pero a veces peca de ingenuo cuando quiere quedar bien con todos. Solo haga lo que considera correcto.

CÁNCER

Su rendimiento laboral ha crecido últimamente, y esto le será reconocido. Su relación de pareja necesita más dosis de romance y pasión.

LEO

Tendrá que tomar decisiones realmente difíciles en el trabajo porque no puede hacer todo a la vez. Solo establezca sus prioridades.

VIRGO

No se quede detenido en el tiempo. Si realmente quiere destacar en lo profesional necesita actualizar constantemente sus conocimientos.

LIBRA

Se involucra en discusiones dentro del trabajo de las que ni siquiera es parte. Cuidado, está jugando con fuego y puede quemarse. Alerta.

ESCORPIO

Se desenvuelve bien bajo presión en el lado profesional. Pero ello no es excusa para que otras personas simplemente le acumulen el trabajo.

SAGITARIO

Debe tomar posturas flexibles ante las discrepancias que han aparecido con la pareja. Muéstrese dialogante y ella hará lo mismo. Adelante.

CAPRICORNIO

Si siente molestias que no lo dejan actuar con total libertad debería hacerse ver por un médico. Sea más cuidadoso con el tabaco.

ACUARIO

Su poder de comunicarse se verá potenciado hoy. Gracias a ello logrará que el trabajo en equipo funcione de maravilla. Enhorabuena.

PÍSCIS

El manejar con inteligencia su parte financiera permitirá ponerle punto final a algunas situaciones de deudas y dificultades bancarias.