¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 22 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Su intuición estará muy activada hoy, y puede que le ayude en asuntos laborales si le presta un poco de atención. Cuide su salud.

TAURO

Siente que no encaja en determinados temas con la pareja. Ambos deberán ceder en algo para lograr un punto intermedio. Adelante.

GÉMINIS

Hable con su pareja sobre los puntos concretos que le molestan. Diga lo que siente, pero respete sus opiniones y escúchela. Suerte.

CÁNCER

En lo económico si maneja las cosas con seriedad no deberá preocuparse por cómo hacer para llegar a fin de mes. Inténtelo y lo verá.

LEO

Necesitará mantener un ritmo de trabajo constante si quiere cerrar la jornada con una sonrisa. Por hoy no hay tiempo para distracciones.

VIRGO

Hay malas energías acumuladas en el hogar. Lo mejor es que encienda un sahumerio de sándalo para espantar esas malas vibras. Adelante.

LIBRA

Tiene todo a su favor para pasar momentos cargados de pasión y romance con la pareja. No lo arruine con alguna escena absurda de celos.

ESCORPIO

Aparecerá una ocasión en lo profesional que todos veían como poco atractiva. En cambio seguirá su instinto y logrará aprovecharla. Bien por ello.

SAGITARIO

Tendrá problemas de salud producto de largas jornadas de trabajo con poco descanso. Cambie esa pesada rutina si quiere sentirse mejor.

CAPRICORNIO

Problemas familiares requieren de su intervención pero no como un dictador, sino como quien pone orden escuchando a todos.

ACUARIO

Hay temas laborales que ha venido postergando innecesariamente. Tarde o temprano deberá tomar una decisión importante. Suerte.

PISCIS

Todo no se puede manejar como desea en lo laboral. Busque el equilibrio necesario para que la labor en equipo rinda frutos pronto.