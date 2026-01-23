¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 23 de enero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Un desencanto laboral tendrá hoy, pues algo que ya lo daba por hecho sufrirá un nuevo retraso. No pierda la calma y solucione las cosas.

TAURO

Un posible conflicto con la pareja producto de la intervención de parientes cercanos. No caiga en su juego. Hable con ella con calma.

GÉMINIS

Tendrá que dejar por ahora los proyectos riesgosos y poner los pies sobre la tierra. Hay temas importantes que resolver ya mismo. Suerte.

CÁNCER

Cuídese de los problemas estomacales. No es recomendable comer en cualquier lugar solo por tratar de ahorrar algo de tiempo.

LEO

Aumento de celos sin razón puede ser el punto de partida para una fuerte crisis con la pareja. No corra riesgos innecesarios. Suerte.

VIRGO

Ponga hoy toda su atención en lo laboral, porque las posibilidades de engaños o fraudes pueden provenir hasta de la persona más cercana.

LIBRA

Aparecerán problemas económicos. Hay dos caminos. Centrar su atención en ordenar sus gastos o entrar en la vorágine de créditos. Usted decide.

ESCORPIO

Sentirá que está lleno de buena energía, mejor evite la compañía de personas con mala actitud que terminen por abrumarlo. Está advertido.

SAGITARIO

Muy buenos momentos hoy en el terreno amoroso. La pareja es parte importante de su vida y hoy debe demostrárselo. Adelante.

CAPRICORNIO

Jornada complicada y deberá tratar de mantener la calma, si no lo hace terminará tomando malas decisiones en casa y el trabajo.

ACUARIO

Concentre hoy todas sus fuerzas en culminar con todos sus pendientes en el trabajo. El irlos acumulando solo le generará retrasos. Adelante.

PISCIS

Molestias a consecuencia de que no parece descansar lo suficiente. Deje de exigirse más de la cuenta o podría lamentarlo muy pronto. Suerte.