¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 28 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Jornada lenta y confusa en lo laboral o profesional. Lo mejor es alargar ciertas determinaciones hasta más adelante. Duerma bien.

TAURO

Deje de lado los gastos innecesarios o deberá experimentar complicaciones serias en el corto plazo. La advertencia está hecha.

GÉMINIS

Los ánimos aún siguen candentes debido a ciertos desencuentros con la pareja. Procure no iniciar nuevos pleitos. Deje que todo se calme.

CÁNCER

La pereza parecerá haberse apoderado de usted hoy en el trabajo. Esto traerá sanciones por parte de sus superiores. Cambie de actitud.

LEO

No se salga de su línea de trabajo por ganarse una amistad o tendrá que asumir las consecuencias. Noche romántica con la pareja.

VIRGO

Se siente muy bien de salud pero requiere ejercicio, dieta adecuada y cuidarse. Cuidado con los excesos. Sería un error creerse indestructible.

LIBRA

Encontrará en su pareja el apoyo material y sentimental que necesita ahora. Ella le ayudará a mantener los pies firmes en el suelo. Bien por ello.

ESCORPIO

Debe reconocer de una buena vez que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y ganar dinero. Entiéndalo.

SAGITARIO

Evite roces con personas mayores en la familia o podría crear una crisis cada vez mayor. Mejor no intervenga y deje que las cosas pasen.

CAPRICORNIO

Debe ser criterioso en cuanto a los trabajos que está listo para aceptar, o podría ir directo a un fracaso y tener que lamentarlo por mucho tiempo.

ACUARIO

No permita que el orgullo siga afectando cada vez más su relación de pareja. Busque la ocasión propicia para superar todo con ella. Suerte.

PISCIS

El actualizar sus conocimientos profesionales le servirá para mejorar sus posibilidades profesionales o laborales. Manos a la obra.