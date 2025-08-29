¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 29 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Debe tomar una decisión importante relacionada al trabajo y aún tiene muchas dudas. Hoy aparecerá alguien que le dará un buen consejo.

TAURO

Incorpore una buena rutina de ejercicios y verá cómo su salud mejora poco a poco. Laboralmente será una jornada con buenos augurios.

GÉMINIS

Comparta intereses con la persona que ama, le permitirá conocerla más y sentirse más cercanos uno al otro. No descuide su salud. Suerte.

CÁNCER

Tendrá la fuerza necesaria para que los rumores en el trabajo no le afecten. Cuidado porque alguien en especial tratará de sacarlo de sus casillas.

LEO

Planifique su jornada estableciendo prioridades. De esa forma dirigirá mejor sus energías y los buenos resultados llegarán.

VIRGO

Debería valorar a los demás por lo que son y no por lo que tienen. Debe salir de ese mundo superficial en el que cayó sin darse cuenta.

LIBRA

Es posible que sienta nostalgia porque por el trabajo estuvo algo alejado de la pareja, búsquela y compartan su amor al máximo. Adelante.

ESCORPIO

Cuidado. No plantee objetivos profesionales que sabe que le serán imposibles de alcanzar. Debe estar siempre con los pies en la tierra.

SAGITARIO

Es importante que transmita seguridad al momento de tomar decisiones en el trabajo. Esa es también una forma de ganarse el respeto de los demás.

CAPRICORNIO

Si lo que deseas es ser feliz en el amor debe aprender a entregarse plenamente con la pareja y aceptarla con sus virtudes y defectos.

ACUARIO

Una salida inesperada con el ser amado le llevará a cambiar de rutina. En la medida que ambos sean felices no debería haber límites.

PISCIS

Que sus errores laborales sean el impulso que le permita dar más de sí mismo. Debe demostrar que es capaz de levantarse cuando cae.