¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 3 de julio te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

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Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

No espere mucho de este día con tanta mala energía acumulada en el trabajo. Sin embargo, algunos obstáculos logrará superarlos.

TAURO

Recuerde que el resultado de su trabajo dependerá un poco de la suerte y otro poco de su organización. Escuche los consejos de la pareja.

GÉMINIS

Utiliza asuntos muy privados para atacar a su pareja y eso no es justo. Converse con ella sobre sus dudas e intente encaminar las cosas.

CÁNCER

Tendrá recursos suficientes para adquirir algo que era muy necesario en el hogar. En el amor, deje de celar a la pareja sin motivo valedero.

LEO

No permita que los apuros tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación en el trabajo. Sea muy paciente y todo se acomodará poco a poco.

VIRGO

El mundo laboral se rige por un estricto régimen de rendimiento, con esto su poder de concentración debe estar al máximo para no dar ventajas.

LIBRA

Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procure organizar alguna sorpresa que la haga sentirse amada y admirada. Adelante.

ESCORPIO

Logrará hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aproveche su experiencia para aprender. Suerte.

SAGITARIO

Existen situaciones en la vida que son más sencillas de superar que otras. No puede estar perpetuamente lamentándose por lo que ocurre.

CAPRICORNIO

Procure mantener intacta la llama del amor que lo unió con la pareja. Conserve su capacidad de soñar y de ser feliz en todo momento y lugar.

ACUARIO

El tiempo se pasará volando en la jornada laboral de hoy y le será imposible llevar a cabo algunos asuntos retrasados. No se desespere.

PISCIS

Iniciará la jornada totalmente positivo. Todo irá sobre ruedas a pesar de la mala voluntad de algunos en el trabajo o negocio. Suerte.