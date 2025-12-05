¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 5 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Una nueva ilusión aparece en el trabajo tras unas jornadas algo lentas vividas en la semana. Cierre jornada de la mejor manera entonces.

TAURO

La pareja puede recriminarle su excesiva frialdad. Necesita ser más cariñoso y hacerle saber al ser amado cuánto la necesita. Adelante.

GÉMINIS

Se sentirá atraído por una posibilidad profesional nueva. Sin embargo, antes de tomar una decisión debe analizar muy bien los pro y los contra.

CÁNCER

Sea prudente al momento de trabajar en equipo, no se arriesgue, sobre todo si se trata de asuntos que repercutirán en su futuro.

LEO

No conviene remover viejas heridas en la relación de pareja porque puede agravar algo que ya parecía olvidado. Téngalo en cuenta.

VIRGO

Hoy podría aparecer en el trabajo una persona que trata de abusar de su confianza. No deje que se aprovechen de usted, hágase respetar.

LIBRA

No permita que su familia se entrometa en su relación de pareja. Los asuntos privados son solo cuestión de los dos y de nadie más. Suerte.

ESCORPIO

Es tiempo de sacar a relucir su talento para saber manejar situaciones bajo presión en lo profesional. Ahora no podrán detenerlo.

SAGITARIO

Si bien en el amor las cosas parecerán marchar bien, en el trabajo habrá poca oportunidad de sobresalir. Trate de no discutir sin motivo alguno.

CAPRICORNIO

Le gustará que todo brille y esté en su lugar dentro de casa y llegará al extremo de que nadie toque nada. Las exageraciones son malas.

ACUARIO

Piense que solo a través del diálogo logrará disfrutar de armonía, paz y romance en la relación de pareja. Además, aleje esos celos de su cabeza.

PISCIS

Establecerá diálogo con alguien que aprecia su trabajo, pero que nunca lo demostró abiertamente. Podría surgir una buena amistad. Suerte.