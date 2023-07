ARIES

Tendrá ofertas tentadoras, piense bien antes de decidirse. Podría perder su trabajo actual y quedarse sin nada al final. Alerta con ello.

TAURO

El deseo por estar cerca de su pareja se presentará cada vez con mayor fuerza. Disfrute al lado de la persona que tanto ama.

GÉMINIS

Discute con vehemencia en el trabajo, pero eso a la larga puede terminar afectándolo. Trate de ver las cosas con calma y le irá mejor. Suerte.

CÁNCER

Puede que las cosas no avancen tan rápido como esperaba en el trabajo. Es natural, mantenga el mismo ritmo y pronto recibirá lo mejor.

LEO

Un golpe de suerte le permitirá poner en marcha un proyecto largamente anhelado. Mantenga ese buen ritmo y todo se proyectará para bien.

VIRGO

No es momento para comprometerse a cumplir tareas que no le corresponden. En el plano amoroso, tendrá varias opciones, no tome decisiones apresuradas.

LIBRA

Llegará algún gasto imprevisto, pero no de gran importancia. Salga y disfrute del amor con su pareja. No descuide su salud.

ESCORPIO

Hay que superar los desafíos laborales para seguir y dejar definitivamente atrás a quienes desean verlo en problemas. Manos a la obra.

SAGITARIO

Habrá bastante actividad en algunos aspectos de su entorno laboral o profesional. Entonces, debe estar concentrado en lo que hace.

CAPRICORNIO

El día de hoy puede ser totalmente a su favor si se dedica a sus responsabilidades y no se mete en chismes absurdos. No lo olvide.

ACUARIO

Los próximos siete días serán muy favorables en lo laboral. Sáquele el máximo de provecho. En el amor habrá mucha pasión y ternura.

PISCIS

Cuando la presión en su trabajo aumente, necesitará fortaleza de carácter. Luego ya en casa vea la manera de relajarse. No lo olvide.