POR AMATISTA

996288415

ARIES

Tendrá que evitar conflictos con las personas del hogar. Mejor crea la manera de pasarla bien todos juntos.

TAURO

Buena jornada en familia, aunque surjan dificultades, sabrá manejar cada situación con tacto e inteligencia.

GÉMINIS

Podría sentirse algo molesto sin saber necesariamente por qué. Necesitará distraerse y cambiar de humor.

CÁNCER

No se precipite hoy al tomar decisiones, porque podría equivocarse y lamentarlo luego.

LEO

En las relaciones de pareja, es posible que salgan a relucir algunos asuntos en los cuales piensan distinto.

VIRGO

Olvidar los problemas del trabajo y estar más cerca de sus seres queridos. Busque divertirse.

LIBRA

Debería aprovechar para superar definitivamente algunos casos puntuales que lo han separado de la pareja.

ESCORPIO

Lo más recomendable será que no toque temas que generen discusión. Mejor encuentre la manera de estar bien.

SAGITARIO

No tendrá dificultades en casa pues todos estarán de buen humor. No obstante, en el ámbito económico no gaste más de la cuenta.

CAPRICORNIO

Trate de escuchar lo que aqueja a sus seres queridos. Quizá surjan conflictos que requieran su atención lo antes posible.

ACUARIO

Podría tener disputas con personas a las que suele considerar sus amigos. Mejor encuentre la forma de relajarse solo.

PISCIS

Su relación de pareja seguirá por el buen camino, sin embargo no faltará alguien cercano que intentará meter chismes.