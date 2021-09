ARIES

Hoy se dispondrá desde temprano a vivir el día como se debe: con pasión al lado de la pareja y responsabilidad en el entorno laboral.

TAURO

Su facilidad de palabra hará que sea el vocero de sus compañeros de trabajo en circunstancias difíciles. No tenga secretos.

GÉMINIS

Hoy percibirá que en el lado laboral alguien traicionó a un compañero o anda metido en chismes. Cuide su salud y respete protocolos.

CÁNCER

Solo la paciencia le permitirá continuar con sus tareas, de manera tal que todo quede perfecto. Pase una velada romántica.

LEO

Hoy haga lo posible para no quedar aislado en el trabajo. Necesitará de respaldo para cumplir con sus responsabilidades. Adelante.

VIRGO

Halagará a su pareja con un romanticismo que la sorprenderá. En lo laboral cierre la semana con una actitud positiva. Suerte.

LIBRA

Se quedará pensativo por una mala actitud de un familiar cercano. Supérelo rápidamente. Laboralmente no deje asuntos pendientes.

ESCORPIO

El hecho de no querer ver algo en el trabajo no quiere decir que no exista. Asuma su responsabilidad y busque solucionarlo.

SAGITARIO

Continuarán los problemas laborales que se arrastran desde días atrás. No cierre la semana de esa manera. Ponga de su parte y arréglelo.

CAPRICORNIO

Algunas tensiones aparecen por la presencia de compañeros algo problemáticos. No caiga en su juego.

ACUARIO

Querrá culminar con un proyecto y chocará contra una pared negativa. Todo tiene solución y debe tener mucha paciencia.

PISCIS

Se quedará pensativo por una mala actitud de un familiar cercano. Supérelo rápidamente. No deje asuntos pendientes.