Hasta el 30 de junio de 2024 las personas podrán disfrutar de acceso a áreas de spa y bienestar, clases de cocina, degustaciones, eventos musicales y culturales, talleres de mixología, fiestas exclusivas y muchas otras actividades recreativas en los mejores hoteles de la ciudad. Adicionalmente, podrán encontrar precios especiales en las reservas de habitaciones por horas de estos establecimientos.

El evento, que será replicado anualmente en otras ciudades del mundo, es una iniciativa de BYHOURS , la primera plataforma que permite reservar 3, 6 o 24 horas de hotel a nivel internacional.

“¿Por qué los hoteles de tu ciudad son solo para turistas? Bajo esta pregunta, nace HOTELFEST, el evento que promueve el ocio local en los hoteles de la ciudad. Elegimos Lima por su potencial crecimiento y por ser una de las ciudades en la que tenemos mayor número de hoteles y excelentes partners.” comenta Guillermo Gaspart, Fundador y CEO de BYHOURS.

Son más de 30 hoteles participantes en esta primera edición, entre los que se destacan: Best Western Urban Plus Larco, BTH Hotel Lima Golf, Delfines Hotel & Convention Center, Epiqus Hotel, INNSiDE by Meliá Lima Miraflores, Mercure Ariosto Lima, Nobility Grand Hotel, Novotel Lima San Isidro, Radisson Hotel Decapolis Miraflores, Ramada Encore San Isidro entre otros.

“La iniciativa HOTELFEST me parece una excelente oportunidad para que los hoteles de Lima se conecten con el público local y promuevan experiencias y el turismo interno. La participación de Meliá es clave, ya que al ser una cadena hotelera reconocida a nivel internacional, atrae a un público diverso y exigente, lo que eleva el perfil del evento. Además, los planes ofrecidos por INNSiDe Meliá, como Cena Maridaje, Master Night, Lunch Aperol son atractivos y variados, y se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. Esto no solo enriquece la oferta del HOTELFEST, sino que también muestra la versatilidad y calidad de los servicios de Meliá.” Waldin Durán, Director de Ventas Clúster Perú Meliá Hotels International.

La lista completa de hoteles y actividades puede consultarse en el sitio web thehotelfest.com . A través de esa misma página se podrán adquirir las experiencias o acceder a la información de reserva de habitaciones por horas.

“BYHOURS presenta un evento único en Lima, destinado a promover el turismo y el ocio local. Estamos encantados de colaborar en esta iniciativa que ofrece una nueva perspectiva de disfrutar nuestra ciudad a locales y visitantes a través de los hoteles” puntualiza la asociación hotelera Ahora Perú.