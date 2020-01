Esta semana la empresaria y chica reality Alejandra Baigorria confesó en el set de Espectáculos que su relación con el modelo Guty Carrera no va más. ¿Las razones? Si bien Baigorria declaró que no hubo infidelidad por parte de ninguno de los dos, ha preferido no entrar en detalles y dijo que guardará los mejores recuerdos del 'Potro', ya que lo considera "una buena persona".

"No quiero especificar las cosas porque no me siento cómoda dando detalles, pero por mutuo acuerdo hemos llegado a esto, por el bienestar de ambos. Para mí él es una gran persona. Siempre le voy a desear lo mejor pero creo que cuando no hay compatibilidad...esto le pasa a todo el mundo, solo que siendo personajes públicos esto es más complicado”, declaró la rubia.

Sin embargo, el hijo de la modelo Edith Tapia ha preferido no pronunciarse tras estas declaraciones. Guty Carrera siempre mostró en su cuenta de Twitter lo cercano que era con la empresaria, pero desde que ella anunció la separación por mutuo acuerdo no se publicado ni compartido nada referente al tema.

La pareja, considerada una de las más mediáticas de la televisión peruana, inició su relación hace siete meses. Incluso, hace poco compartieron imágenes de su celebración por su aniversario. Nada haría presagiar lo que pasaría esta semana. Alejandra Baigorria y Guty Carrera siempre se mostraron unidos y muy enamorados. Se conoce que la popular pareja realizó diversos viajes al interior del país y al extranjero que quedaron registraron en las siguientes imágenes.

