Con el retiro del 100 % de la CTS aprobado, miles de peruanos ya pueden usar ese fondo que tenían guardado. Tener ese dinero en mano es un alivio, pero también una buena oportunidad para hacerlo rendir, si se administra bien y no se gasta a la ligera.

Milagros Pareja, de La Positiva Seguros, comparte tips para invertir bien la CTS y sacarle el jugo sin poner en riesgo las finanzas.

DEUDAS. Si tiene pagos pendientes con altas tasas de interés, destinar la CTS para pagarlas puede ser una excelente opción. Así podrá reducir la carga mensual, mejorar su situación financiera y evitar intereses innecesarios.

CRECIMIENTO. an lugar de dejar la CTS guardada, invertirla en productos que generen ingresos fijos es una forma inteligente de hacer crecer el dinero. Por ejemplo, una Renta Particular permite obtener pagos mensuales y rentabilidad a largo plazo. No obstante, se debe analizar la rentabilidad que ofrece, los beneficios adicionales como exenciones fiscales y la garantía de devolución del capital. Esto asegura una inversión estable y que realmente crezca con el tiempo.

OTROS INSTRUMENTOS DE AHORRO. Los depósitos a plazo fijo son una opción segura para quienes no quieren arriesgarse. Con este producto, se pone un monto fijo y se sabe cuánto se ganará. Aunque la rentabilidad no es tan alta, su bajo riesgo lo hace ideal para quienes buscan tranquilidad y estabilidad con su CTS.

INVERTIR EN EDUCACIÓN. Ya sea que alguien quiera seguir estudiando para mejorar su perfil profesional o asegurar el futuro académico de sus hijos, contratar un seguro académico puede ser la opción ideal. Así, garantiza que los estudios continúen sin interrupciones, incluso ante imprevistos.

CRITERIO. Pareja aconseja pensar bien antes de usar la CTS. “Es importante recordar que este fondo fue creado como un respaldo ante situaciones de desempleo, por lo que su liberación debe ser aprovechada estratégicamente, invertirla mediante instrumentos que generen ingresos garantizados sostenibles a largo plazo”, explicó.

+5 millones de trabajadores podrán acceder al dinero depositado en sus cuentas de CTS.