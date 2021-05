3 de 9

Comenzaron a salir en el 2011 y desde entonces su relación estuvo llena de idas y venidas. Tras separarse en el 2014, Selena salió con The Weekend y Justin tuvo varias parejas, una ellas es su actual esposa Hailey Badwin. No obstante, regresaron en noviembre del 2017, luego de que Selena se sometiera a un trasplante de riñón. Pero la historia de amor no duró mucho porque terminaron definitivamente a principios del 2018.