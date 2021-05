Beber poca agua durante el día o reemplazarla por bebidas gasificadas y azucaradas, hace que dupliquemos el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica, la misma que representa una peligrosa comorbilidad en pacientes COVID -19, según Víctor Meneses Liendo, Nefrólogo del hospital Rebagliati de EsSalud. En la siguiente nota le detallamos cuáles son los peligros.

“Un paciente con insuficiencia renal crónica, es decir, que ya tiene un daño previo a la infección por covid 19, la posibilidad de complicaciones, de hospitalización o muerte es 10 veces más, comparada con otros pacientes”, advierte el especialista.

No solo los adultos mayores tienen el riesgo de convertirse en pacientes renales crónicos; sino también las personas jóvenes, entre 30 y 40 años de edad cuyo ritmo de vida sea sedentario y con malos hábitos alimenticios. Debido a esto, sus riñones sufren un daño irreparable: poco a poco van perdiendo la capacidad de eliminar sustancias tóxicas de su organismo hasta dejar de funcionar totalmente, siendo urgente y necesario acudir a una diálisis o un trasplante.

Letal para los riñones

Las bebidas gasificadas y azucaradas son la peor amenaza para el buen funcionamiento de nuestros riñones. El especialista de EsSalud comenta, “Las gaseosas tienen una excesiva cantidad de azúcar en su composición lo cual favorece la aparición de diabetes, obesidad e hipertensión arterial, eso va a generar a su vez insuficiencia renal crónica. Además, estas bebidas, tienen una concentración importante de sodio que también favorece para la aparición o perpetuación de la hipertensión arterial, dando paso directo a la enfermedad renal”.

Resulta preocupante que estas bebidas gasificadas acompañen la alimentación diaria de las personas, más aún de niños y jóvenes, dejando de lado la ingesta de agua. Por ello, EsSalud recomienda beber 8 vasos de agua al día, lo que no significa que esta sea solo agua pura. “Cuando hablamos de agua, estamos hablando de un líquido exento de azúcar y sodio, no solo puede ser agua pura sino también una infusión, mate o un refresco no azucarado. Bebidas que podemos tomarlas como agua de tiempo”, recomienda el Nefrólogo de EsSalud.

Además, indica que debemos estar alertas a los síntomas. “Algunos síntomas y signos son muy importantes. Primero es la hinchazón, si vemos que nuestros pies generalmente se empiezan a hinchar, es un signo de alerta. También ver las características de la orina, si es espumosa es también evidencia de daño renal”, en estos casos se debe acudir de inmediato al médico especialista.

