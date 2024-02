El cumpleaños de un niño es un evento de gran importancia familiar. Para los pequeños representa ilusión y para los padres una oportunidad única de crear un recuerdo mágico. Alessandra Vargas, creadora de Kithi Party, entiende que organizar esta celebración puede ser estresante cuando papá y mamá están muy ocupados, por ello ofrece un servicio 360° para dejar las preocupaciones atrás y disfrutar de una fiesta sacada de los cuentos de hadas.

¿Cómo nació el deseo de organizar fiestas infantiles?

Cuando era pequeña no me celebraban mis cumpleaños como yo soñaba. Entonces, al tener a mi hijita, empecé a organizar sus fiestas para que las viva con esa ilusión que yo no tuve de chiquita. No pensé que se convertiría en un negocio a futuro.

¿Qué te impulsó a convertirlo en un emprendimiento?

Tenía una amiga que me pedía que le organice los cumpleaños de su niña. Ambas compramos algunas mesas para usarlas en los cumpleaños de nuestras hijas y fue ahí cuando pensé que podía utilizar eso que tenía y convertirlo en un negocio.

¿Qué dificultades tuviste en el camino?

Al emprender tuve que renunciar a mi trabajo como arquitecta. Eso fue duro porque mis papás me decían “vas a dejar de trabajar para hacer globitos”. Estudié cursos de decoración y pastelería para eventos. La pandemia fue difícil para todos, pero a mí me ayudó a surgir en mi rubro. Organizaba los cumpleaños para los niños y dejaba todo armado y listo en las puertas de las casas, solo para que los papás lo ingresen y los coloquen donde deseaban.

¿Qué incluyen tus servicios?

Yo quiero que los padres sean unos invitados más. En Kithi Party vemos el catering, los toldos, la decoración, me encargo de todo personalmente para que cuando vengan las mamás encuentren todo listo y solo se preocupen de disfrutar con sus hijos.

¿Qué dicen tus padres ahora?

Mi mamá vio todo mi esfuerzo y empezó a apoyarme. Invirtió en las esculturas de los personajes para los eventos y quiso entrar en el negocio. Mi casa se convirtió en un almacén donde tenía todas las figuras. Ahora también tenemos un negocio paralelo donde alquilamos esas esculturas y mobiliarios.

FICHA TÉCNICA

Me llamo: Alessandra Vargas

Tengo: 32 años

Estudié: Arquitectura

Centro de Estudios: Universidad Alas Peruanas

Una frase que me gusta: “Con pasión y esfuerzo construyo mi destino”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Compromete todo tu esfuerzo y abraza tu proceso”.

