¿Siente que necesita más luz para leer, que los colores ya no lucen igual o que manejar de noche se ha vuelto más complicado? Muchas personas creen que son cambios normales de la edad, pero podrían estar relacionados con una catarata. El doctor Luis Izquierdo Villavicencio, director médico de Oftalmosalud, explica cómo los avances tecnológicos están transformando la cirugía y la recuperación visual de los pacientes.

SEÑALES. Uno de los motivos por los que la catarata suele detectarse tarde es que los cambios aparecen de forma gradual. La persona sigue leyendo, manejando o viendo televisión, pero cada vez con más esfuerzo. Como la pérdida de nitidez avanza lentamente, es fácil acostumbrarse a ver menos de lo que realmente se veía años atrás.

COLORES. No todos los síntomas tienen que ver con la visión borrosa. En algunos casos, los colores dejan de percibirse con la misma intensidad. Prendas de vestir, fotografías o paisajes pueden lucir más opacos sin que la persona identifique de inmediato que existe un problema ocular.

TECNOLOGÍA. El láser FEMTO Z8 NEO permite realizar con gran precisión tres etapas de la cirugía de catarata: las incisiones corneales, la apertura circular del cristalino y la fragmentación de la catarata antes de retirarla. Según el doctor Izquierdo, esto favorece una planificación más personalizada del procedimiento y una mayor precisión durante la intervención.

PREVENCIÓN. No siempre es necesario esperar a que la catarata avance demasiado. La decisión suele tomarse cuando la visión comienza a afectar actividades cotidianas.

Muchas personas notan las primeras dificultades al conducir de noche. Los reflejos de los faros y el brillo de las luces pueden hacer más incómodos los trayectos habituales.

CRISTALINO. La catarata aparece cuando el cristalino, el lente natural del ojo, pierde transparencia y dificulta el paso de la luz hacia la retina.

CIRUGÍA LÁSER. La cirugía actual permite incorporar lentes intraoculares diseñados según las necesidades visuales y el estilo de vida de cada paciente.