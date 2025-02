Conversamos con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva sobre el matrimonio, el amor, la vida en pareja y también analizó a algunos personajes de la farándula, a quienes no dudó en aconsejar que vayan a terapia. Está próxima a publicar su primer libro con recomendaciones para vivir un amor sano.

- ¿Consideras que el matrimonio está perdiendo valor?

Se ha perdido el concepto real de lo que es un matrimonio, se está alejando de la base, que es el compromiso, la fidelidad, el respeto, la confianza. Es un trabajo en equipo, afrontando situaciones tensas, difíciles, sin llegar a la violencia ni a lastimarse.

- Christian Cueva y Pamela López, hubo infidelidad, igual se casaron y ya sabemos cómo terminaron, ¿fue un error casarse?

Por supuesto. En este caso, como tú explicas, el matrimonio lo utilizaron como un “no quiero estar solo” o “mira, arreglemos esto” y al final se terminó igual disolviendo.

- ¿Qué implica tener un amor sano?

Un amor contigo misma primero, te respetas, te das tu lugar, sabes decir no y sabes poner límites. Para llegar a ese nivel de conciencia hay que tener las cosas claras y no apresurarse. El amor sano tiene que ver con respeto, confianza, lealtad, compromiso.

- ¿Crees en las segundas oportunidades en las relaciones de pareja?, como Christian Domínguez y Karla Tarazona. ¿Les ves futuro?

Si es una pareja que se rompió o hubo una crisis por infidelidad, y se dan cuenta de que eso no estuvo bien, y los dos deciden reconstruirse, se puede intentar trabajar. Para eso estamos los especialistas, para trabajar el comportamiento humano. Tengo muchos matrimonios que se han reconstruido después de una infidelidad.

- ¿Se puede perdonar una infidelidad?

La infidelidad se tiene que perdonar. Eso no determina que sigas en tu relación o no, porque el perdón es para ti. Si no perdonas, eso lo arrastras para tu próxima relación.

- ¿Recomendarías a Christian y Karla que vayan a terapia?

Sí, de verdad que sí. Al margen de que (su relación) sea mediática, tienen niños. Toda la plata que estás ganando ahorita no te va a servir para pagarles años de terapia a tus hijos cuando sean adultos. Todo está grabado y qué ejemplo, qué mensaje se están llevando los chicos de lo que es familia, pareja, de lo que es amor.

“Asumo las consecuencias”: Karla Tarazona justifica reconciliación con Christian Domínguez | Foto: Instagram (@chrisdominguezof)

- ¿Cómo surge tu podcast “Todos sanamos”?

Surge hace dos años con la idea, primero, de ser un espacio de conversación, pero en el camino se fue descubriendo que ese personaje (invitado) tiene una historia que lo hace ser como es. “Todos sanamos” ahora es un espacio de historias, que nos dejan aprendizajes.

- ¿Volverías a la televisión con un programa propio?

Bueno, el podcast me encanta. La experiencia en Latina fue muy bonita, fue corta. Aprendí mucho. Me encantaría (volver) con un contenido desde el lado humano, dejar mensajes, sabiduría.

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva tiene 46 años y es madre de dos hijos. | Foto: Julio Reaño - GEC.

- Es un ideal que quizás no encaja en televisión…

Es cierto, por eso digo, es lo que me gustaría.

- ¿Has pensado en escribir un libro?

Estoy haciendo eso. Estamos en la etapa final, así que este año tiene que salir sí o sí.

- ¿Y la vida en pareja cómo es para una psicoterapeuta?

A mí me gusta hacer las cosas bien y ordenadas. Me gusta estar en pareja, disfrutarlo. Es bonito el amor, pero ahorita estoy disfrutando de mi trabajo, de mi espacio, de mis hijos.

- ¿Volverás a “América Hoy”?

Sí, claro. Yo voy a estos espacios porque, aunque sea unos minutos, la gente tiene información. A pesar de que, por ejemplo, en la calle me dicen “cállela a Janet” (risas), pero bueno, hay que aprovechar el espacio.

- A veces se te ve molesta

Sí, a veces me desespero porque, y se los he dicho, para qué me han invitado si no me dejan hablar. Trato de ser yo, y me siento muy cómoda.

- ¿Nadie de “América Hoy” ha ido a tu espacio “Todos sanamos”?

No quieren ir.

- ¿Te tienen miedo?

Sí, sí (risas).

- ¿Quién crees que necesita más terapia?

Todos en realidad, pero créeme que si llevan terapia ya no podrían conducir el programa.

ALGO MÁS

Lizbeth Cueva tiene su canal de YouTube “Todos sanamos”, Instagram: Lizbeth_ cueva, TikTok: @lizbeth.Cueva y Facebook.