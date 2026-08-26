¿Sobrevive algo de nosotros después de la muerte? ¿Puede el perdón cambiar un destino? ¿Existe el azar o cada encuentro responde a un propósito? Estas son algunas de las preguntas que recorren La rebelión de los fantasmas, la nueva obra de Martín Salas, que será presentada el próximo jueves 27 de agosto en la Librería El Virrey, en Miraflores.

Publicada por Gambirazio Ediciones, la obra articula cinco historias desarrolladas en épocas y escenarios diferentes, pero enlazadas por una misma inquietud: la posibilidad de que la existencia sea parte de un recorrido más amplio y que ciertos vínculos puedan comenzar mucho antes de que las personas lleguen a conocerse.

A través de una propuesta que combina ficción, memoria y reflexión, Martín Salas aborda interrogantes universales relacionados con la vida, la muerte, la transformación del alma, el perdón, el amor y el sentido de nuestros encuentros.

En sus páginas aparecen referencias a diferentes momentos de la historia y espacios que van desde el antiguo Egipto hasta la Lima de mediados del siglo XX. Más que ofrecer respuestas cerradas, La rebelión de los fantasmas invita al lector a observar su propia experiencia desde otra perspectiva y a preguntarse si aquello que llamamos casualidad puede formar parte de una historia mucho mayor.

Cinco historias. Cinco épocas. Una sola búsqueda La presentación será un espacio de conversación sobre el origen de la obra, los temas que atraviesan sus relatos y el proceso que llevó al autor a construir este universo narrativo. Al finalizar el encuentro se realizará la firma de ejemplares

Sobre el autor

J. Martín Salas es un escritor peruano cuya obra explora preguntas vinculadas con la memoria, la trascendencia y la experiencia humana. En La rebelión de los fantasmas profundiza en estos intereses mediante historias conectadas por la búsqueda de sentido y por la posibilidad de que determinados vínculos sobrevivan al tiempo.

Datos de la presentación Libro:

La rebelión de los fantasmas

Autor: J. Martín Salas

Editorial: Gambirazio Ediciones

Fecha: jueves 27 de agosto de 2026

Hora: 7:00 pm.

Lugar: Librería El Virrey Dirección: Calle Bolognesi 510, Miraflores Ingreso: Libre