Libros recomendados para mujeres

Novela, poesía, cuentos y más en una lista de 27 libros dedicados para Mujeres, y muchos de ellos hechos por mujeres. Recomendados para sentir la femineidad y soltar una carcajada. La lista incluya escritores peruanos y extranjeros.

1. La Señora Dalloway de Virginia Woolf

La escritora británica maneja muchos temas dentro de este libro, los más llamativos son el feminismo y la locura. Además de temas un poco alejados para la época (1925), tal como la bisexualidad y la liberación femenina.

2. El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir

Un éxito en ventas y representa uno de los libros más feministas de la historia. Habla de las diferentes situaciones que pasaban las mujeres de la época (1949) y la búsqueda de su libertad en la casa, sexualidad y maternidad.

3. Demian de Herman Hesse

Si bien los protagonistas son dos jóvenes hombres, el papel de Frau Eva es importantísimo para entender cómo lo femenino se encuentra con la madurez y suavidad. Un obra de arte por parte de este Nobel de Literatura.

4. Noches de Adrenalina de Carmen Ollé

Salió a la luz en 1981 y causó una gran polémica en Lima. La autora habla sobre los cambios femeninos tal cuales y sin peros en la lengua. Además, habla de la maternidad y ese "amor que debía durar para siempre". Una obra cruda y de culto.

5. El hijo que perdí de Ana Izquierdo Vásquez

Un libro testimonial sobre una madre en duelo por la pérdida de su hijo llamado Renzo. Izquierdo habla del dolor y del término "una madre huérfana". Sin duda un imperdible libro.

6. Tenemos que hablar de Kevin de Lionel Shriver

El personaje principal es un joven con problemas sociales, pero el papel de la maternidad no asumida te dejará perpleja. ¿Qué pasa si tu hijo no es un ciudadano de bien? ¿Qué pasa si no te cae bien tu hijo? Preguntas que uno no se hace al momento de ser padres.

7. Peregrinaciones de una Paria de Flora Tristán

Una francesa deja su país al ser reconocida como una "paria", una mujer sin origen, y es así que llega hasta Arequipa para buscar su familia peruana. Un libro que deja en claro la cultura patriarcal en dicha época (1838), es por ello que es un icono feminista.

8. Henry y June de Anaïs Nin

Controversial como siempre. Este libro habla del escritor Henry Miller y June Miller, con quienes vive un romance de escándalo para el momento (1986). La presentación de todos los personajes es lo mejor, una buena construcción de papeles.

9. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli

Un libro de triunfos femeninos dentro de un mundo donde solo los hombres podían obtener protagonismo. Recopila historias de científicas, deportistas y más.

10. Mujercitas de Louisa May Alcott

Una obra de 1868 que aún tiene mucho que contar en la época actual. Esta habla de 4 niñas que se convierten en mujeres durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Es una obra de crecimiento, por lo que es perfecto para mujeres que pasan épocas difíciles en su vida.

11. Solo para mujeres de Clarice Lispector

¿Alguna vez te has analizado cómo te ves cuando estás frente al espejo o viendo una comedia romántica ante el televisor? Esta es una crítica de Lispector sobre nuestra femeneidad, aún poco comprendida en nuestra sociedad.

12. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonnett

Una obra que habla sobre el suicidio de un hijo, y lo que piensa una madre ante la ausencia preparada del ser que trajo al mundo. Una obra analítica y con mucho sentimiento.

13. Saga After de Anna Renee Todd

En una obra que dio toda una saga de 5 libros. Todo empezó por un facfiction de la banda One Direction, pero luego los protagonistas cambian. Fue un éxito en el público juvenil.

14. La ladrona de libros de Maskus Zusak

Una niña tiene una familia adoptiva y así nace su interés por la literatura, pero también debe mostrar toda su valentía en la Segunda Guerra Mundial.

15. La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich

La premio Nobel de Literatura 2015 narra en este libro un aspecto que se ha ignorado, es el papel de las mujeres y su lucha en la Segunda Guerra Mundial.

16. Saltaré sobre el fuego de Wilslawa Szymborska

Una de las poetas más sobresalientes de la Literatura Universal. Este libro recoge una selección que habla de la alegría y la curiosidad vistos desde los ojos de la mujer.

17. La mujer rota de Simone de Beauvoir

Imagina tener tantas ganas de vivir pero que a tus 40 años te des cuenta que no cumpliste nada de ellas. Es así que que la protagonista intenta hablarte de la edad, la soledad y el amor en la vida adulta. El tiempo pasa rápido.

18. El método 15/33 de Shannon Kirk

Una adolescente secuestrada buscará salir del lugar donde la mantienen y para ello reconceptualiza lo que significa ser una "víctima". Es así que la venganza se convertirá en uno de los motores de dicha obra.

19. La chica que dejaste atrás de Jojo Moyes

Una historia narrada en dos tiempos, la Londres actual y la Francia ocupada durante la Primera Guerra Mundial, se une el misterio y lo que significa el amor dentro de dos mujeres.

20. Persépolis de Marjane Satrapi

Es una novela gráfica que habla del crecimiento de Marjane, una niña que nació en Israel y debe crecer lejos de su familia, quienes aún viven entre bombas. Ella ilustra su niñez, adolescencia y lo que significa el amor para ella.

21. Yo soy Malala de Malala Yousafzi

Un libro autobiográfica sobre la familia de Malala y su relato del terrorismo en su país. Además de su lucha por educarse y escribir este libro, conceptos que siempre repite para que las mujeres salgamos adelante.

22. Miedo a Volar de Erica Jong

Isadora Wing es una escritora que busca ser de culto, por ello decide vivir experiencias intensas. Es así que se embarca en un viaje por Europa con un hombre, a quien toma como amante. Es ahí donde repasa su independencia y rompe tabúes sobre la sexualidad.

23. El color púrpura de Alice Walker

Habla de dos hermanas de raza negra separadas al ser niñas. Ellas se recuerdan por 30 años. Es ahí que su existencia cambia cuando empiezan a intercambiar cartas y se dan cuenta de cómo se ha dado su vida.

24. La campana de cristal de Sylvia Plath

Uno de los poemarios más conocidos en todo el mundo, publicado en 1963. La autora habla de su entrada al "mundo adulto" luego de ser muy protegida por su familia.

25. Emma de Jane Austen

Salió a la luz en 1815 y es una novela cómica, donde el amor y la edad casamentera de dicha época hace que la protagonista busque el amor para sus amigas.

26. Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa

Uno de los libros más conocidos de nuestro Nobel de Literatura. Habla sobre un adolescente limeño que queda enamorado de la misma mujer, quien cambia de nombres e historia alrededor de todas las páginas.

27. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen

Una obra mundialmente conocida. Este habla de unas hermanas cuyo futuro es el matrimonio luego que su padre muera. Es así que Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, deben madurar para superar sus problemas. Dejando de lado el orgullo de un rico y el prejuicio de una joven que ha perdido su familia.