Para que las manos luzcan siempre hermosas la manicure es una gran aliada y el pintado con esmalte semipermanente es una opción muy popular en los salones de belleza; sin embargo, este no siempre resulta sencillo de quitar en casa. Si ya no quieres tener ese color y no puedes acudir donde un profesional, aquí te explicamos cómo hacerlo sin dañar las puntas de tus dedos y aplicando trucos caseros .

MÁS INFORMACIÓN | Qué remedios aplicar para limpiar el cepillo de pelo

Este producto garantiza una duración de 2 a 3 semanas a pesar de que te laves constantemente o realices diversas labores en el hogar, pero para sacar todo rastro hay quienes prefieren acudir a un profesional, pues este se adhiere con fuerza y si lo arrancamos podemos retirar capas naturales de la uña.

Trucos para quitar el esmalte semipermanente en casa

1. Papel aluminio

El primer paso es usar una lima para quitar por completo el brillo del esmalte semipermanente. Da suaves pasadas en una única dirección sobre tu uña.

Luego hay que cortar unos discos de algodón por la mitad o tomar un trozo de algodón del tamaño de una uña. Aplica un poco de vaselina sobre la piel de esa zona.

Remoja el algodón en acetona pura y colócalo sobre la uña.

Es momento de usar el papel aluminio. Enrolla este producto de manera que el algodón quede sujeto y firme sin moverse. Esto hará que el calor producido por la reacción química del esmalte con la acetona no se pierda, según aconsejan desde El Español .

desde . Deja tus dedos envueltos en papel aluminio entre 15 y 20 minutos.

Pasado el tiempo libera tus dedos y con la ayuda de un empujador de cutículas quita los restos del esmalte semipermanente sin ejercer fuerza.

Con una lima búfer elimina los residuos que hayan quedado sin limar más de lo necesario para no debilitar la uña.

El último paso es aplicar aceite de cutículas alrededor de la uña o aceite de oliva. Luego hidrata tus manos con una crema.

2. Limón

Si eres alérgico al acetona o no tienes este producto en casa, puedes aplicar este remedio casero.

En un bol con agua caliente mezclada con jabón líquido introduce tus dedos durante 5 minutos (es importante que no esté hirviendo para no quemar tus manos)

Usa una rodaja de limón para frotar tus uñas como si estuvieras utilizando un algodón impregnado en acetona.

El siguiente paso es lavar tus manos una vez que el esmalte haya desaparecido.

Para que la acidez del limón no dañe tus manos, es recomendable hidratarlas.

3. Agua oxigenada

En un recipiente mezcla 2 partes de agua oxigenada y 1 parte de agua templada.

Introduce tus dedos durante unos segundos.

Con tus dedos sumergido en la solución intenta retirar el esmalte de las uñas.

Si todavía observas restos de esmalte, lima suavemente con una lima fina.

Lava tus manos con agua y jabón abundantemente. No olvides hidratar tus uñas.

4. Acetona y agua caliente

Otro truco casero consiste en poner agua caliente en un recipiente.

Introducir un envase pequeño con acetona dentro del agua para darle una especie de baño maría.

Colocar los dedos en la acetona durante 10 minutos.

Luego retira las manos y procede a quitar el esmalte con un removedor de cutícula o palito de madera.

¿Qué es el esmalte semipermanente?