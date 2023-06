¿Tienes programado un viaje y no sabes qué prendas elegir para llevar en tu equipaje? No te preocupes más. La influencer y modelo Luana Barrón, característica por compartir sus viajes a diferentes lugares del mundo en redes sociales, comparte tres opciones de outfits que puedes lucir fuera de Lima, sin alejarte de las nuevas tendencias.

Uno de los primeros outfits que recomienda es uno a base de prendas jeans, perfecto para usarlo en cualquier momento del viaje. Las prendas que conforman este look son un pantalón jean clásico 501 de Levi’s con abertura en las rodillas y a la cadera, un polo crop manga corta de color negro y una chaqueta crop jean. Tanto el pantalón como la chaqueta deben ser de color plomo para lograr un ligero contraste con el color del polo. En el caso de calzado, lo ideal son unas botas negras largas; y de accesorios: joyería plateada, un reloj, una correa ancha de color negro y un bolso blanco.

Si como parte de tu itinerario es visitar restaurantes, museos o galerías, este segundo outfit es el idóneo para ti. La prenda clave es el blue jean clásico 501, a ello le sumas un top corset blanco más una chaqueta de cuerina color negro. Para este tipo de actividad, lo mejor es usar unas zapatillas blancas con plataformas para brindar comodidad y complementar todo el outfit con joyería plateada y un bolso color pastel.

Por último, Luana te presenta el outfit pensado para asistir a festivales o conciertos. Por lo que, si durante el viaje tienes pensado ver cantar a tu artista favorito o simplemente quieres disfrutar de buena música local, se recomienda combinar tus blue jeans con un crop top con brillos. A ello, le sumas unas zapatillas blancas o unos stilettos del mismo color. Además, tanto el bolso, la correa y la joyería deben ser plateados y con brillos.

“La prenda jean ha sido considerada por años como un básico en el armario de toda persona. En especial, los jeans 501 de Levi’s son el must perfecto para mí ya que me permite crear varios looks y me saca de apuro más de una vez”, señala Luana Barrón.

Cabe recordar que, hace unas semanas, Luana Barrón viajó a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, para formar parte de la experiencia Levi’s como motivo del aniversario 150 de los jeans 501. La influencer de moda visitó diversos lugares, como Oakland, y disfrutó de un partido de béisbol acompañada de diversas personalidades e influencers de otros países.

