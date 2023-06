El cuidado de la piel es fundamental para mantenerla saludable, radiante y lozana. Además de una buena higiene diaria, el uso de cremas faciales que contengan vitaminas; que son antioxidantes que protegen la piel de los daños causados por los radicales libres, es una de las formas más efectivas de nutrir, proteger e hidratar el rostro.

Por lo tanto, es importante elegir productos faciales que contengan vitaminas porque al hacerlo se garantiza el suministro de los nutrientes esenciales que la piel necesita. En este sentido, existen una amplia variedad de productos multivitamínicos con enormes beneficios para el cuidado de la piel del rostro. Estos productos van desde los que ayudan a regenerar daños hasta los que actúan como protección contra el envejecimiento. Si bien la mayoría posee beneficios antioxidantes, también hay aquellos que reactivan las células, tienen capacidad aclaradora, entre otros.

Si piensas que en tu rutina de skincare solo debes aplicar una buena dosis de crema humectante, ¡Déjanos salvarte de ese error! Fiorella Solari, gerente de Marketing de Producto de AVON, comparte 4 beneficios que una rutina multivitamínica puede ofrecerle a tu piel.

· Mayor limpieza y luminosidad: las vitaminas desempeñan un papel fundamental al realzar la luminosidad, limpiar y acondicionar la piel. El ácido hialurónico actualmente es uno de los mejores ingredientes para cuidar y unificar el tono del rostro, y sus múltiples beneficios los puedes encontrar en distintos productos, mientras que la vitamina B es esencial para mejorar la elasticidad de la piel y reducir las imperfecciones. Puedes incluir ambas vitaminas en productos esenciales y de uso diario como aguas micelares. Si estas buscando uno que no solo te remueva el maquillaje e impurezas, sino que también te aporte estas vitaminas, incluye en tu rutina el Anew Micelar con vitamina B3 de AVON.

· Retiene el proceso de envejecimiento prematuro: la Vitamina E y la Vitamina C, conocidas por su capacidad para darle un aspecto joven y firme a la piel. Asimismo, sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir la apariencia de arrugas, líneas finas y manchas oscuras, además que favorecen la producción de colágeno. Para incluir la vitamina C en tu rutina de cuidado facial, puedes optar por productos como sueros o cremas que la contengan, como el sérum Anew Vita C de AVON, ideal para potenciar tu rutina de belleza, pues en su fórmula se ha logrado condensar el poder de 30 naranjas. Asegúrate de seguir las instrucciones del producto y aplicarlo regularmente para obtener los mejores resultados.

· Hidratación profunda: incluir productos con vitaminas a tu rutina de cuidado, también ayuda a mantener la piel hidratada y protegida de la sequedad. La vitamina D, por ejemplo, es conocida por su capacidad para atraer y retener la humedad en el rostro, manteniéndola hidratada durante todo el día. “La inclusión de esta vitamina es especialmente importante, ya que muchos de nosotros no obtenemos suficiente vitamina D en nuestras dietas o exposición solar”, indica Solari. Incluye los beneficios de la vitamina D en tu rutina de cuidado facial con el nuevo gel Anew Hydra Pro Vitamina D de AVON. Esta innovadora fórmula con tecnología Pro-Vita D está diseñada para ayudar a activar la vitamina D en tu piel, logrando un rostro suave, radiante e hidratado.

En cuanto a la elección de productos de cuidado facial con vitaminas, es importante conocer los ingredientes activos que nos pueden ofrecer más beneficios para mantener la piel saludable y fuerte. Asimismo, es necesario consultar con una dermatóloga o dermatólogo para conocer cuáles son las vitaminas que necesitan nuestro rostro. “La nueva crema hidratante Anew Hydra Pro Vita - D de AVON, es la solución perfecta para las personas que son autodidactas en el cuidado de la piel, y se preocupan por revisar las etiquetas para conocer, tanto los ingredientes de los productos, como los beneficios de las vitaminas”, finaliza Solari.

