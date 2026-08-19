Durante años, elegir una base de maquillaje significaba decidir entre cobertura, acabado y duración. Ahora, las fórmulas también incorporan activos propios del skincare, dando paso a una tendencia conocida como skinification. Expertos de Sentua explican qué ingredientes se están incorporando al maquillaje y qué beneficios pueden aportar a la piel.

Del maquillaje al cuidado de la piel

Este cambio responde a una rutina de belleza cada vez más práctica, en la que un solo producto puede cumplir varias funciones. Por ello, ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida, la vitamina E y los extractos vegetales dejaron de ser exclusivos de sueros y cremas para incorporarse a bases y skin tints.

El ácido hialurónico ayuda a mantener la hidratación, mientras que la niacinamida contribuye al cuidado de la barrera cutánea. La vitamina E destaca por su acción antioxidante y los extractos vegetales pueden aportar diferentes beneficios según su composición.

Las fórmulas ligeras, inspiradas en los sérums, se difuminan con facilidad y ofrecen una cobertura modulable, de ligera a media, con un acabado natural.

Un maquillaje pensado para el cuidado diario

La skinification busca integrarse a la rutina de skincare y aportar beneficios mientras el maquillaje permanece sobre la piel. Algunas fórmulas incorporan ingredientes hidratantes, antioxidantes o componentes orientados al cuidado de la barrera cutánea, además de protección solar en determinados productos.

Por ello, al elegir una base con activos lo recomendable es revisar qué ingredientes contiene y qué beneficios pueden aportar, de acuerdo con las necesidades de cada piel.