¿A qué mujer no le gustan las ofertas de maquillaje? Indudablemente a casi todas. Sin embargo, en el intento de aprovecharlas y aumentar nuestra colección, corremos el riesgo de adquirir productos falsificados que se venden en línea y a bajo costo como si fueran originales.

Por eso, y aunque sea muy tentador comprar ante el primer descuento, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes aspectos para evitar comprar cosméticos “pirata” que, a la larga, solo terminarán por arruinarte la piel del rostro. Echa un vistazo.

Pida fotos reales

Por lo general, muchas de las fotografías subidas en las redes sociales de algunas tiendas no son necesariamente las del producto en cuestión. Por ese motivo, exija al comprador las imágenes reales del cosmético y no las referenciales.

Presta atención al empaque

Una vez tenga las fotos, observe cada pequeño detalle del producto. Fíjese, especialmente, en la tipografía, código de barras y logotipo. Si observa que ésta presenta irregularidades, lo más probable es que sean cosméticos falsificados.

Investiga a la marca

Si desea comprar en una tienda reconocida, sabe que la empresa se hará responsable en caso tenga algún problema con el producto. Por el contrario, si es un comercio informal tenga por seguro que nadie le brindará una solución.

No se deje engañar y revise si hay comentarios de usuarios satisfechos con la compra. Si no observa alguno, no se fíe de la marca.

Compare los precios

Como cualquiera otra compra, el costo es un gran indicador si el producto es de dudosa procedencia. En este punto, deberás tener como referencia el precio aproximado en otras tiendas y luego comparar ambas cifras. Si el precio es demasiado barato, casi una ganga, definitivamente el maquillaje es falso o caducado.

Los riesgos de usar maquillaje pirata

-Reacciones alérgicas.

-Enrojecimiento, irritación y comezón.

-Piel seca.

-Aparición de manchas en el rostro.

-Quemaduras e infecciones en la piel.

-Dermis sensible a cualquier otro producto.