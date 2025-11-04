El secreto de un buen maquillaje comienza con una piel bien cuidada e hidratada. Partiendo de esta idea, Yanbal presentó “Get Ready with Yanbal”, una masterclass dirigida por Christian Matta, reconocido internacionalmente y fundador de Mus Makeup, quien compartió sus mejores técnicas para conseguir un look de noche con acabado profesional desde casa, mostrando cómo combinar color, cuidado de la piel y tendencias de manera sencilla.

PIEL. Matta recomienda hidratar con productos que contengan ácido hialurónico para un efecto saludable y luminoso. Usar un desmaquillador doble fase, aplicar corrector líquido anti-edad y terminar con base líquida o en polvo según el acabado deseado.

OJOS. Para el especialista, en un maquillaje de noche es mejor comenzar por los ojos. Así se protege la piel de posibles derrames de sombra y facilita la limpieza posterior, asegurando un acabado más profesional.

CORRECTOR. Para disimular ojeras y bolsas, sugiere usar un corrector en tonos rosa o naranja que neutraliza sombras verdosas o violáceas, logrando una mirada descansada y natural.

PESTAÑAS. Rizar las pestañas, aplicar una capa ligera de máscara y volver a rizar garantiza volumen y longitud de raíz a punta, asegura el experto.

CEJAS. Peinar y rellenar estratégicamente con lápiz perfilador permite un acabado natural. Esta técnica, conocida como fluffy brows, busca un efecto esponjoso y voluminoso, donde las cejas se ven llenas pero ligeras.

LABIOS. Se puede elegir entre acabado gloss o mate. Aplicar un bálsamo antes y usar productos con ácido hialurónico y de larga duración.

RUBOR. Aplica rubor en tonos durazno o melocotón para piel cálida y rosa o ciruela para piel fría, así el rostro se ve equilibrado y el look más armonioso.

POLVO. El polvo compacto sella la base y el corrector con toques suaves, mientras que el suelto aporta un acabado natural y mantiene el maquillaje intacto.

ILUMINADOR. Matta aconseja usarlo en rostro y cuerpo para un brillo natural que realza el maquillaje. Las fórmulas reflectivas evitan que se transfiera a la ropa.

“El objetivo es que cada persona que usa nuestro maquillaje se sienta segura y protegida. Yanbal ofrece productos no solo para resaltar la belleza, sino también para cuidar la piel”, expresó Nicole Camacho, directora Corporativa de Maquillaje de Yanbal. Además, destacó el uso de complementos como el set de brochas profesionales, diseñadas para brindar precisión y acabado profesional en cada aplicació

OJO AL DATO. Christian Matta, reconocido en la industria por su trayectoria internacional y fundador de Mus Makeup Studio, fue el encargado de dirigir la masterclass a un reconocido grupo de creadoras de contenido como Natalie Vértiz, Miranda Capurro, Ivanna Yturbe, Maple Sam entre otras más. Con un enfoque práctico y cercano, compartió consejos aplicables para lograr un maquillaje impecable que cuida la piel al mismo tiempo.

