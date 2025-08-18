Marina Mora, ex reina de belleza y directora de Marina Mora Escuela, abre la convocatoria oficial para encontrar a la próxima Miss Teen Model Perú 2025, el certamen juvenil más esperado del país. Los castings se realizarán el 22 de agosto en la sede de Marina Mora Escuela, ubicada en Miraflores.

Este prestigioso concurso está dirigido a jóvenes de 13 a 19 años, y busca identificar, desde temprana edad, a futuros talentos que combinen belleza, inteligencia y elegancia, promoviendo el desarrollo integral de adolescentes peruanas con potencial en el mundo del modelaje.

“Este concurso es una plataforma única que transforma vidas. No se trata solo de belleza, sino de descubrir jóvenes seguras de sí mismas, con valores y metas claras. Queremos impulsar a las nuevas generaciones para que crean en su potencial y representen al Perú con orgullo en escenarios internacionales”, señaló Marina Mora, quien invita a todas las adolescentes del país a atreverse a vivir esta experiencia.

“Anímense a participar. El primer paso hacia un gran futuro puede empezar aquí. Esta es nuestra décimo quinta edición y estamos muy entusiasmados por los talentos que se presentarán”, agregó.

Desde su fundación, Miss Teen Model Perú ha sido semillero de reconocidas figuras del entretenimiento y el modelaje nacional. Janet Leyva (2011), Pierinna Patiño (2012) y Luciana Fuster (2015) fueron coronadas como reinas, mientras que Ivana Yturbe, Kelin Rivera y Arlette Rujel formaron parte de las finalistas que hoy siguen brillando dentro y fuera del país.

La ganadora del Miss Teen Model Perú 2025 tendrá la oportunidad de representar al país en más de 5 concursos internacionales, además de recibir importantes premios como S/2000 en efectivo, una beca completa en Marina Mora Escuela, sesiones de fotos profesionales, diseño de sonrisa, nutricionista por un año, entre otros beneficios que refuerzan su crecimiento personal y profesional.

La actual reina, Luciana Henriquez Bazán, Miss Teen Model Perú 2024 y primera finalista de Miss Teen Model Internacional 2025, recuerda su experiencia con emoción:

“Ha sido una etapa inolvidable. Gracias al concurso descubrí una nueva versión de mí misma, aprendí a confiar en mis capacidades y conocí a personas maravillosas que hoy forman parte de mi historia. Representar al Perú a nivel internacional fue un orgullo que jamás olvidaré”, comentó Luciana, quien actualmente estudia Estomatología y es campeona de marinera norteña, pasión que define su disciplina y amor por el Perú.

Las interesadas en participar pueden comunicarse al 999 897 142 para mayor información sobre los requisitos y horarios.