Comprar un auto seminuevo se volvió una opción cada vez más elegida por quienes buscan una alternativa práctica. Pero un precio atractivo no lo es todo. José Luis Garnica, Tribe Lead de Seguros Vehiculares de Pacífico Seguros, comparte algunas recomendaciones importantes para evaluar bien el vehículo y tomar una decisión informada desde el inicio.

HISTORIAL. Antes de avanzar con la compra, es importante revisar el pasado del vehículo. Solicitar el Certificado Registral Vehicular permite confirmar que no tenga multas pendientes, órdenes de captura ni reportes de robo. Este paso ayuda a asegurarse de que todo esté en regla y evita problemas legales más adelante.

KILOMETRAJE. El kilometraje da pistas claras sobre el uso real del auto. En promedio, no debería superar los 27 000 kilómetros por año. Registros muy altos o, por el contrario, inusualmente bajos pueden indicar un desgaste mayor al esperado o incluso una manipulación del odómetro, una práctica que aún existe y requiere especial cuidado al momento de evaluar el vehículo.

REVISIÓN. Aunque el auto se vea bien por fuera, una revisión mecánica profesional marca la diferencia. Un especialista puede detectar fallas en motor, frenos o suspensión que no se perciben a simple vista y que podrían generar gastos inesperados tras la compra.

COSTOS. Más allá del precio inicial, es importante mirar el gasto mensual. Un vehículo con mayor uso suele requerir más mantenimiento y recambio de piezas. Tener en cuenta estos puntos permite tomar una decisión más realista y ordenada.

SEGURO. Muchos conductores creen que asegurar un auto seminuevo no es necesario. Hoy existen coberturas pensadas para vehículos con más de tres años de antigüedad, que brindan protección ante choques y robos a un costo accesible.

COBERTURA. Algunas opciones del mercado incluyen asistencia mecánica y servicio de grúa. Este respaldo resulta útil ante imprevistos y suma tranquilidad en el uso diario del vehículo.

Proteger el auto también es cuidar la inversión y reducir preocupaciones frente a situaciones inesperadas.