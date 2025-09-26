Estar en pareja no siempre es fácil, y eso lo saben bien muchos matrimonios que hoy enfrentan momentos difíciles. Según Sunarp, ya se han registrado 5866 divorcios en lo que va del año. ¿Cómo evitar que la relación se rompa?

Ulises Peña Guevara, consejero matrimonial católico, brinda consejos para construir un matrimonio fuerte y duradero, incluso frente a crisis como la infidelidad o el desgaste emocional.

PROPÓSITO. Tener un rumbo claro fortalece la relación. Las parejas con objetivos compartidos saben qué quieren lograr y por qué están juntas, lo que las ayuda a superar incluso las crisis más duras.

LÍMITES. Marcar lo que sí y lo que no en una relación es importante y necesario. Definir límites protege el vínculo, evita confusiones y fomenta el respeto mutuo sin caer en el control o la invasión.

COMUNICACIÓN. Las parejas que se hablan desde el respeto, que expresan emociones con claridad y saben escuchar, construyen vínculos más sólidos y evitan malentendidos que desgastan.

VOLUNTAD. Cuando ambos quieren sanar, incluso una infidelidad puede superarse. Se trata de reconocer el error, entenderlo y usarlo como impulso para reconstruir la relación.

PREVENCIÓN. Pensar en cuidar el vínculo antes de llegar al límite ayuda a evitar problemas. No se trata de vivir con miedo al divorcio, sino de actuar con madurez para prevenirlo.

A veces, lo que falta no es amor, sino herramientas para sostenerlo en el tiempo.

Un matrimonio feliz no es cuestión de suerte. Se construye con propósito, límites, comunicación y el deseo genuino de crecer juntos, incluso en la adversidad.

CONFIANZA. Confiar es saber que el otro está ahí, incluso en el caos. Esa seguridad mutua se construye con actos constantes, coherencia y apoyo incondicional.

TIEMPO. No basta con vivir juntos, hay que compartir tiempo de calidad. Espacios exclusivos para la pareja mantienen viva la conexión emocional y el deseo.

CUIDADO. Ser pareja no es dejar de ser uno mismo. Amar también es cuidar, respetar, ser tierno y tratar al otro como uno desea ser tratado.

