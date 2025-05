A pesar de los avances en salud y educación, la menstruación sigue siendo un tema envuelto en estigmas, vergüenza y desinformación. Según un estudio de línea de base realizado por Plan International en 2022 en cuatro distritos de Lima Metropolitana, 8 de cada 10 niños expresaron que la menstruación es una enfermedad. El dato refleja una necesidad urgente: brindar información clara y sin prejuicios desde la infancia.

“La menstruación es un proceso natural y biológico que no debería ser motivo de vergüenza ni discriminación. Sin embargo, en muchos contextos, sigue siendo un tema silenciado que afecta directamente la salud, la educación y la autoestima de millones de niñas y jóvenes”, afirmó Gladys Vía, Coordinadora Técnica Nacional de Salud y Bienestar Integral de Plan International.

Mitos comunes que persisten

En el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual- 28 de mayo-, Plan International hace un llamado urgente para derribar los mitos que afectan la vida de niñas, adolescentes y mujeres.

Entre los mitos más comunes se encuentran: “no se puede hacer ejercicio durante la menstruación” o “no bañarse con agua fría durante el período.

”Este tipo de afirmaciones no solo perpetúan la desinformación, sino que contribuyen a la exclusión social, al ausentismo escolar y a prácticas de aseo inadecuadas. Brindar información clara y basada en la evidencia es clave para transformar realidades”, agrega Gladys Vía.

Shemira, una niña de 14 años de Carabayllo, comparte: “Mi primera menstruación fue un momento traumático porque no entendía lo que me sucedía y sentí miedo, pensé que me estaba desangrando. En mi entorno y en el Perú en general, la menstruación no se habla abiertamente ni en casa ni en la escuela. Esto me hizo sentir avergonzada y desinformada. Todo cambió cuando conocí el proyecto Nuevas Reglas, donde por primera vez me escucharon sin juzgarme. Allí aprendí sobre el ciclo menstrual, los cambios en la adolescencia y los mitos que existen alrededor de la menstruación. Esa información me dio seguridad y me motivó a apoyar a otras chicas”.

Cinco claves para hablar de menstruación sin tabúes:

Educar desde temprana edad: Incluir información clara y basada en evidencia científica sobre la menstruación en los programas escolares. Romper el silencio: Hablar abiertamente sobre el ciclo menstrual en casa, en la escuela y en los medios, sin vergüenza ni eufemismos. Garantizar el acceso a productos de higiene menstrual: Facilitar el acceso a toallas sanitarias, copas menstruales u otros productos, especialmente en comunidades vulnerables. Incluir a niños y hombres en la conversación: Padres, hermanos y compañeros deben estar informados para combatir prejuicios y apoyar desde la empatía. Desmentir mitos activamente: Cuestionar y corregir ideas erróneas es parte del proceso educativo que fortalece la autoestima.

Plan International viene trabajando desde el 2021 en el proyecto “Nueva Reglas”, para garantizar que la menstruación no sea un obstáculo para el desarrollo de las niñas. Sus programas incluyen educación menstrual, distribución de kits de higiene, mejora de instalaciones sanitarias en escuelas y campañas de sensibilización comunitaria con el objetivo de educar, romper el silencio, garantizar el acceso a productos de higiene menstrual y que se incluya a los hombres en la educación menstrual digna y sin prejuicios

