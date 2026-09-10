Cenco Malls realizará una nueva edición de Mercado Emprende, iniciativa de sostenibilidad y comunidad que brinda gratuitamente espacios dentro de sus centros comerciales para que 38 emprendedores en Lima y Arequipa puedan exponer y vender sus productos, ampliar su visibilidad y acceder a nuevas oportunidades de mercado. La iniciativa se desarrolla desde el 2024 y, a la fecha, ha beneficiado a 78 emprendedores.

Del lunes 7 al domingo 20 de septiembre, la feria se llevará a cabo en Cenco Lima Sur (con ocho participantes por semana, sumando 16), Cenco La Molina (cinco por semana, totalizando 10) y Cenco Arequipa (seis por semana, alcanzando 12).

La edición 2026 tendrá como temática el regionalismo y la cultura, con propuestas vinculadas a la identidad local, como artesanías, arte, manualidades, productos naturales y más. De esta manera, Mercado Emprende busca combinar la exposición comercial de los participantes con la puesta en valor de elementos propios de sus comunidades y regiones.

“Desde Cenco Malls buscamos generar espacios que permitan a los emprendedores locales acercar sus propuestas a nuevos públicos y contar con una vitrina para impulsar el crecimiento de sus negocios, fortalecer sus redes de contacto y acceder a nuevas oportunidades de mercado”, señaló Cenco Malls.

Las ferias estarán abiertas de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y se ubicarán en el primer nivel de los tres centros comerciales. En Cenco Lima Sur, estarán en el pasadizo previo al Patio de Comidas, al lado de Rosatel; en Cenco La Molina, en la plaza central frente a Juan Valdez; y en Cenco Arequipa, en la plaza central frente a Adidas.

A través de Mercado Emprende, Cenco Malls pone a disposición de los participantes espacios gratuitos en sus centros comerciales para facilitar la exhibición y comercialización de sus productos, ampliar su visibilidad y acercarlos a nuevos consumidores.