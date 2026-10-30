Cuando un tumor de mama es muy pequeño, puede volverse imposible de palpar, lo que complica su ubicación exacta durante una cirugía. En el Perú, un estudio publicado en 2024 con pacientes del INEN encontró que 12.5% de los casos de cáncer de mama se diagnosticaron a partir de una lesión no palpable y que se detectaba únicamente por imágenes. Localizar con precisión este tipo de lesiones antes de operar es, hoy, uno de los retos de la cirugía oncológica mamaria.

Para responder a este desafío, se desarrolla MELODY, un estudio clínico internacional que compara las distintas técnicas existentes para localizar tumores de mama y determinar cuál es la más efectiva. El Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica en sumarse a esta investigación, con la técnica de localización por arpón guiada. Esta consiste en colocar un alambre delgado directamente sobre la lesión, que funciona «como un mapa» para ubicar el tejido con precisión en la sala de operaciones.

“Lo que buscamos es tener evidencia sólida sobre qué técnica es más cómoda para la paciente, lo cual evitaría extraer el menor tejido mamario posible. Hasta el momento, la técnica de localización por arpón nos está demostrando tener un buen nivel de satisfacción”, explica la Dra. Lía Rebaza, médica oncóloga de Oncosalud e investigadora de Auna Ideas.

Por su parte, países investigadores como Argentina y Venezuela, Estados Unidos, Dinamarca, Egipto y Corea están investigando otras técnicas como la ecografía intraoperatoria, el uso de semillas radiactivas, la radiofrecuencia o la marcación con carbón.

“Mientras más países y realidades se incluyen en un estudio como este, más sólida será la evidencia para poder interpretarla y que sirva a toda la comunidad científica. En Auna, estamos comprometidos con la transformación de la salud a través de la innovación. Por eso, promovemos la investigación científica al servicio de la salud y la sociedad, impulsando decisiones médicas más informadas”, añade la especialista.

Los avances de este estudio han sido presentados como investigación en curso en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2025 y en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2026. Se espera que el primer reporte, con resultados preliminares, se publique este año; mientras que las conclusiones están previstas para 2027.

“Para Auna Ideas, participar en investigaciones como MELODY es una forma concreta de continuar transformando la salud mediante la investigación, con el fin de mejorar la experiencia y resultados de los pacientes en la región. Integrar tecnología, conocimiento y gestión clínica es parte de nuestro compromiso con una atención de la más alta calidad y centrada en el paciente”, explicó la Dra. Rebaza.