Cada año, el mes de junio es sinónimo de homenaje a quienes se sienten orgullosos de vivir la vida y expresarse en sus propios términos.

Converse reconoce a la comunidad LGBTQIA+ como infinita, representando un conjunto de experiencias liberadoras y diversas. Este año, su colección y campaña anual del Orgullo es protagonizada por Big Freedia, icónica figura LGBTQIA+, ganadora del Grammy y embajadora legendaria de la música Bounce de Nueva Orleans.

En el espíritu de celebrar a las muchas personas que conforman la comunidad, cada modelo de la colección Pride 2023 presenta una ejecución estética distintiva, diseñada para complementar cualquier estilo, sin importar cómo alguien elija expresarse.

Una vez más, Converse recurrió a su amplia comunidad de aliados LGBTQIA+ para inspirar la campaña y la colección “”Proud to be” en la que también participan tres miembros de la comunidad All Star de Converse, la red global de jóvenes creativos de la marca, que incluye a la cantante y compositora Eva Westphal, la artista con sede en Londres Yeliz Aifoglu y el creativo multidisciplinario Xavier ‘Internet X’ Means.

UN COMPROMISO CONTINUO

Continuando con su propósito de impulsar las voces de distintos jóvenes y dar soporte constante a diversos colectivos, Converse está feliz de comunicar que este año se une a “It Gets Better”, ONG que se encarga de brindar recursos educativos y apoyo psicológico a jóvenes LGBTQ+ en Perú para brindarles una mirada esperanzadora del futuro.

De igual manera, la marca tiene como finalidad establecer una relación de colaboración para la realización de acciones conjuntas, intercambiar conocimientos y experiencias orientadas a alcanzar el bienestar de la población más vulnerable, con énfasis en la población juvenil LGBTQ+ del Perú.

DETALLES DE LA COLECCIÓN

La colección “Proud to Be” representa el progreso. Si bien los modelos están unidos por la bandera del Orgullo del Progreso, que está cosida en la lengüeta de cada zapato, cada uno tambiénMes del Orgullo LGBTQ: zapatillas inspiradas en la comunidad global LGBTQIA+Diseñados con orgullo por empleados y aliados LGBTQIA+ de la marca, teniendo en cuenta también los comentarios de la comunidad para ofrecer una mayor variedad de tallas.

La colección incluye los modelos Run Star Legacy CX, Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 Plus, Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift y Chuck Taylor All Star, así como una selección de prendas de vestir. Cada modelo destaca con sus propios detalles, como cordones del Orgullo que se entrelazan en el Run Star Legacy CX, suelas arcoíris que destacan en el Chuck 70 Plus o el llamativo acabado de escarcha en el Chuck 70 De Luxe Heel, presentado recientemente.

