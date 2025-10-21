Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Carla, de 26 años, que nos escribe desde Villa El Salvador.

Doctora Magaly Moro, estoy muy confundida. Hace ocho meses comencé una relación con Javier. Todo iba bien hasta que descubrí que todavía mantiene contacto con su ex. Dice que solo son amigos y que no hay nada de malo en eso, pero a mí me incomoda.

Una noche, mientras veíamos una película, le llegó un mensaje de ella. Él se puso nervioso y cambió de tema. No quise armar una escena, pero al revisar sus redes noté que le daba “me gusta” a casi todas sus fotos. Cuando le pedí explicaciones, me dijo que no la puede borrar de su vida porque pasaron muchas cosas juntos.

Traté de confiar, pero hace poco vi que ella le comentó “te extraño” en una publicación antigua y él respondió con un corazón. Me dolió tanto que estuve a punto de terminar todo. Sin embargo, cuando lo enfrento, me dice que soy celosa y que debería confiar más en él.

Lo peor es que últimamente lo noto distante. A veces evita contestar mis llamadas o dice que está ocupado, pero luego veo que estuvo conectado. Siento que algo me oculta, y aunque quiero creerle, mi intuición me dice lo contrario. Me duele pensar que su ex sigue ocupando un lugar en su vida que ya no me pertenece a mí.

No quiero parecer insegura, pero siento que si sigue hablando con ella, nunca podré estar tranquila. Lo amo, pero ya no sé si seguir en esta situación. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Carla, es natural sentirte incómoda si tu pareja mantiene cercanía con su ex. Lo importante es que él respete tus límites y priorice tu tranquilidad. Si te hace sentir culpable por expresar tus emociones, está minimizando tus sentimientos. Recuerda que el amor sano no genera dudas constantes. Si no hay transparencia, no hay confianza.