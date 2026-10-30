Miami no es solo playas, centros comerciales y hoteles de lujo. También tiene museos para visitar en familia, barrios llenos de arte, comida latina a precios accesibles y opciones para movilizarse sin alquilar un auto. Julissa Kepner, representante del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, explica cómo aprovechar la ciudad con distintos presupuestos y qué alternativas considerar para organizar el viaje.

Ahorro. Según Kepner, las zonas del downtown, cerca del aeropuerto y de la Pequeña Habana ofrecen alternativas de alojamiento para quienes buscan gastar menos. Comparar precios e informarse antes de viajar permite distribuir mejor el presupuesto y reservar dinero para conocer más lugares.

Transporte. Alquilar un auto no es la única opción para recorrer Miami. La ciudad cuenta con trenes, buses y servicios gratuitos como el trolley, que circula por determinadas zonas. También existe Freebee, un servicio de vehículos eléctricos que se solicita mediante una aplicación. Para utilizar estas alternativas, es importante revisar las rutas, la cobertura y las condiciones del servicio.

Familia. El Frost Science Museum ofrece experiencias relacionadas con la ciencia y el planetario, mientras que la Freedom Tower recorre la historia de la inmigración cubana. Miami también cuenta con opciones para personas con movilidad reducida. Algunas instituciones y hoteles facilitan sillas de ruedas que pueden solicitarse durante la visita.

Gastronomía. En la Pequeña Habana y el downtown hay cafeterías y restaurantes latinos con alternativas más económicas que algunos establecimientos de Miami Beach. Kepner señala que es posible encontrar desayunos por alrededor de 10 dólares, aunque el precio depende del local y de lo que se pida.

Compras. Ross, TJ Maxx y Marshalls ofrecen ropa y productos a precios reducidos. También puede visitar los outlets Dolphin Mall y Sawgrass Mills, donde encontrará tiendas de marcas y promociones.

Miami recibe cerca de 20 vuelos directos semanales desde Lima, unos tres al día. El trayecto dura aproximadamente seis horas y facilita los viajes por turismo o negocios.

Arte. Wynwood destaca por sus murales y ambiente artístico. El Miami Design District ofrece espacios dedicados al arte, el diseño y la arquitectura, ideales para descubrir otra cara de la ciudad.

Meses económicos. De junio a septiembre se encuentran mejores precios para viajar a Miami, según Kepner. Aunque son meses de calor, humedad y lluvias, permiten encontrar promociones en distintos servicios turísticos.