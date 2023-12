Miguel Avalos era el niño que nunca se perdía ninguna actuación en el colegio y que siempre estaba dispuesto a bailar en las reuniones familiares y fiestas infantiles. Incluso, retaba a los payasos en los concursos. El ritmo le corre por las venas desde que tiene uso de razón y, aunque estudió Ingeniería Civil, hoy su principal sustento proviene de las hilarantes coreografías que comparte en sus redes sociales y que miles de usuarios de diferentes partes del mundo replican.

Su último video en el que parodia ser un bailarín de la canción “Bandido” de Ana Bárbara para ganarse el permiso de su pareja para ir a jugar fútbol ha acumulado más de 70 millones de vistas y casi 83 mil comentarios. Diario OJO conversó con el chalaco sobre su trabajo como creador de contenido.

Abriste tu cuenta en TikTok casi al final de la pandemia, ¿por qué? Porque yo soy ingeniero industrial, tengo una carrera. Entonces, al inicio, lo vi un poco extraño. Pensaba que no era para mí. Pero, bueno, decidí descargarme la app por aburrimiento. Y ahora estoy cerca de cumplir tres años en TikTok.

¿Cómo fueron tus inicios? Honestamente, yo desafié la tendencia de usar audios. El primer video que subí a TikTok fue una danza que se llama Caporales. El video lo grabé en mi techo y se hizo viral súper viral. Me sorprendió mucho eso. En los comentarios me decían “Miguel tienes que seguir” y continué con casi todas las danzas de Perú. Y como nací en el Callao soy amante de la salsa, así que saqué unos pasitos por ahí.

¿Qué dirías que distingue tu contenido? Nunca me ha gustado seguir la misma línea de los demás creadores, siempre me ha gustado añadirle algún valor diferente. Esto ha tenido resultados con el tiempo. Yo he hecho virales, incluso, canciones que ya estaban olvidadas. Por esa parte yo estoy muy contento.

¿Imaginaste el éxito que tendría tu video de la coreografía de “Bandido”? Este video sobrepasó mis expectativas, no lo esperé. Hay veces que si digo “este video va a reventar”, pero con este Tiktok no esperé tanta acogida. Casi improvisé todo, me arriesgué. Y hasta Ana Bárbara me etiquetó en su historia. Es una cosa de locos, estoy muy agradecido con la gente.

Este año también estuviste en el ojo de la tormenta por tu romance con la Robotina, ¿qué experiencia te dejó esta situación? Me enseñó a no soltar mi confianza tan rápido. Ahora soy más precavido. En este mundo de las redes sociales es difícil tener amigos y mucho más una relación. Ahora ya estoy en una etapa de tranquilidad. El tiempo mismo se encarga de poner todo en su lugar.

¿Qué planes para este 2024? Se viene “Miguelito, el animador”. Ya me estoy preparando. Es una faceta que siempre he querido cumplir. También quiero crear una productora de baile y este 2024 haré muchos viajes al interior del país.

MÁS DATOS. Miguel Avalos tiene 28 años y es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Ha colaborado con marcas como Sodimac, Yape, Megaplaza, etc. Este año ganó el Premio Inspira en la categoría a Creador de baile en TikTok.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Entelequia Perú: Peruanos cazan historias paranormales que se hacen virales en TikTok

Elisa Costa: actriz, bailarina e influencer

Don José Luis: Emolientero de 90 años es ejemplo de superación