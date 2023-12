Por más de siete años, el equipo de “Entelequia Perú” ha recorrido las calles de Lima en las horas más tenebrosas con una sola curiosidad: ¿qué hay en el más allá? Sus siete integrantes —José, Luis, Fiorella, Mariela, Richard, Carla y Angelita— se han embarcado en una cruzada con el único fin de explicar lo inexplicable. Diario OJO conversó con José Boy, miembro del equipo, para conocer el detrás de cámaras de sus videos virales en TikTok.

¿Cómo nació “Entelequia”?

Nosotros empezamos por el 2016. Teníamos un grupo en Facebook donde contábamos historias paranormales. Ahí había personas que narraban cosas inexplicables que estaban sucediéndoles en tiempo real. Otros usuarios les compartían consejos para ayudarlos, y fue entonces cuando supimos que se podía hacer un equipo para poder abordar estos temas de una forma un poco más profesional.

¿Los eventos paranormales son reales?

Hay una línea muy delgada entre lo que puede ser paranormal y lo que puede explicarse por la ciencia. Nosotros trabajamos con equipos profesionales y cada vez que hacemos una visita intentamos agotar todo lo físico, lo racional. Si me preguntas si esto ocurre de verdad, te diría que yo he visto cosas durante estos años de investigación que realmente no tienen explicación.

Muchos dicen que los aparatos pueden estar trucados, ¿es cierto?

Los equipos no son sugestionables porque solo miden lo que está en el ambiente. Usamos detectores de frecuencia electromagnética, termómetros ambientales. Obviamente, deben ser operados por una persona, si de un momento a otro baja la temperatura debes saber el porqué. Cuando esto baja o sube inexplicablemente entra la investigación.

¿Cómo se manifiestan los espíritus?

No siempre es igual. Siempre reaccionan de manera diferente. A veces les preguntas “¿dónde estás?” y te dicen que están en su casa, que están trabajando, que están haciendo su vida. Otros te dicen “estoy solo”, no se acuerdan su nombre o su edad. Entonces la incógnita es ¿qué sucede al morir?, ¿a dónde vas?, ¿trasciendes?, ¿cuánto demoras en trascender?

Con este equipamento, el equipo de Entelequia Perú se aproxima a los eventos paranormales para medir los cambios en el ambiente afectado.

¿Qué aconsejan hacer en un evento paranormal?

Puede parecer que estos sucesos son aislados, pero no es así. No se debe tener miedo, existe la creencia que gritarles lisuras puede ayudar, pero en realidad esto empeora la situación. Ellos no entienden una reacción violenta ante algo que no conocen. Aparentemente, tampoco saben cómo funciona. Lo mejor es hablarles, encender una vela y pedirles que se retiren. Cuando el espíritu es violento y ataca se debe pedir ayuda.

Entelequia Perú - Investigadores paranormales

Equipo con siete años de experiencia trabajando con sucesos paranormales. De día son personas con empleos ordinarios, pero en sus tiempos libres acuden al llamado de familias que lidian con lo inexplicable.





