En la Semana de la lucha contra el cáncer, es importante destacar que, anualmente en Latinoamérica, se diagnostican 225.985 personas con cáncer de próstata y más de 61.000 de ellas fallecen por complicaciones de esta enfermedad, sostiene el Global Cancer Observatory. Específicamente en Perú, según Globocan, cada año se registran 8.553 nuevos casos. Entre muchos otros factores, estas cifras son el resultado de la persistencia de diferentes mitos y conceptos erróneos sobre los síntomas y el proceso de diagnóstico que, en conjunto, impactan negativamente el diagnóstico y seguimiento oportuno de la enfermedad.

Aun en la actualidad, y aunque la medicina ha dado pasos gigantes en la innovación de los exámenes diagnósticos y las terapias, existe mucha desinformación alrededor de esta enfermedad. De acuerdo con la Dra. Marcela Giraldo Roa, uro-oncóloga, aunque es una enfermedad conocida, no todo el mundo sabe a ciencia cierta qué es el cáncer de próstata, la importancia de los chequeos médicos regulares, sus mayores riesgos, los síntomas ni las opciones de tratamiento disponibles:

“A muchos hombres, las palabras cáncer de próstata los frenan en seco. Esta enfermedad suele estar envuelta en mitos, que pueden llevar a: evitar las pruebas de detección; experimentar ansiedad y depresión ante el diagnóstico; temer y evitar el tratamiento, entre otros. Al abordar estos mitos, podemos dar a los hombres los datos que necesitan para actuar y tomar las riendas sobre su salud”, agregó la especialista.

Por su parte, Ana María Bravo, directora de Asuntos Médicos para Johnson & Johnson Innovative Medicine en Latinoamérica Norte indicó que desmentir los mitos y tomar la delantera frente al cáncer de próstata es fundamental para promover una detección temprana y efectiva de esta enfermedad.

“La educación y la conciencia sobre los factores de riesgo, los métodos de diagnóstico y el tratamiento adecuado pueden marcar una gran diferencia en la vida de quienes enfrentan esta condición. A medida que se siga ampliando el entendimiento y enfrentando los prejuicios, estaremos mejor equipados para contrarrestar la incidencia de esta enfermedad y mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes”, resalta.

La educación es esencial para desmentir las creencias equivocadas existentes alrededor del cáncer de próstata. Para entender la realidad detrás de esta enfermedad, la Dra. Giraldo comparte los 5 mitos más comunes que se deben derribar:

El cáncer de próstata solo afecta a hombres mayores

Aunque es cierto que alrededor de 6 de cada 10 casos de cáncer de próstata se detectan en hombres mayores de 65 años, esto no significa que los hombres más jóvenes estén exentos. En la región, en países como Colombia y Ecuador la edad promedio al diagnóstico es de 69 y 77 años, respectivamente. No obstante, se recomienda que los hombres comiencen a hacerse exámenes de detección temprana a partir de los 50 años, o incluso antes si tienen antecedentes familiares de la enfermedad, de mutaciones genéticas o si se trata de población afrodescendiente, todos factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de próstata.

El cáncer de próstata siempre causa síntomas

Los síntomas del cáncer de próstata pueden aparecer en etapas avanzadas e incluir problemas para orinar, sangre en el semen, dolor en los huesos, pérdida de peso y disfunción eréctil. Sin embargo, uno de los mitos más peligrosos es creer que la ausencia de síntomas significa ausencia de cáncer.

Es crucial entender que, en sus etapas iniciales, el cáncer de próstata a menudo no presenta signos de alarma. Por ello, son vitales los chequeos médicos regulares y la implementación de exámenes diagnósticos como la prueba de antígeno prostático específico (PSA) para detectar la enfermedad en sus primeras etapas.

El cáncer de próstata es hereditario

Aunque los antecedentes familiares de cáncer de mama, páncreas o próstata (con y sin mutaciones) aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, no tener antecedentes familiares no elimina el riesgo, de hecho, la mayoría de los casos se diagnostican en hombres que no tienen antecedentes familiares.

El examen de la próstata afecta la sexualidad masculina

La prueba de tacto rectal no tiene relación con las características sexuales en los pacientes y su práctica no tiene implicaciones que no sean netamente médicas y cuyo fin sea descartar la presencia de anomalías. Aunque algunas personas puedan llegar a pensar que el procedimiento causa dolor, por lo general solo produce algo de molestia y no tiene impacto en la virilidad ni en el desempeño sexual del paciente.

Además, contrario a la creencia generalizada, el seguimiento y control médico de la próstata no se realiza únicamente a través del tacto rectal. Hoy en día, tan solo con una muestra de sangre se pueden medir los niveles de PSA, que cuando está elevado puede ser un indicador de diferentes condiciones como infección, inflamación, agrandamiento, o cáncer en la próstata. Por ello es importante que el resultado de la prueba siempre sea revisado y analizado por un especialista para determinar la causa de cada caso.

Un diagnóstico de cáncer de próstata es sinónimo de muerte

Generalmente, las tasas de supervivencia para el cáncer de próstata son positivas cuando este es detectado y tratado a tiempo. Por el contrario, las tasas de mortalidad están relacionadas con diagnósticos tardíos cuando el cáncer se ha expandido a otras partes del cuerpo. Las tasas de supervivencia a 5 años para los hombres con cáncer de próstata localizado oportunamente son casi del 100%.

La detección temprana y el seguimiento médico regular son esenciales para mejorar los resultados del tratamiento y aumentar las tasas de supervivencia. Identificar el cáncer de próstata en sus etapas iniciales aumenta significativamente las probabilidades de curación o remisión. Además, el seguimiento médico permite ajustar el tratamiento según la evolución del paciente y minimizar posibles complicaciones.

