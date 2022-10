Con el inicio de la primavera, muchos peruanos se animan a darse una escapada de fin de semana buscando huir del frío. Ya sea en la playa, el campo o hasta en la ciudad, lo importante es disfrutar de estos días libres y crear momentos inolvidables.

Que mejor manera de aprovechar estos días de relajo y diversión, tomando fotografías que durarán por siempre y nos recordarán de los lindos momentos que pasamos. Para eso, hay una serie de productos de belleza que son imprescindibles, Gabriela Uribe, Head Marketing activation Beauty & F&H de Avon Perú te recomienda llevar en tus viajes o paseos:

Cuídate del sol

Sin lugar a duda, el producto esencial que no puede faltar en tu maleta no importa que estes en un destino soleado o en alguno donde haga frío; el bloqueador debe acompañarte en todo momento. Después de realizar tu rutina de piel, no olvides aplicar bloqueador solar a tu piel, de esta manera podrás cuidarte de los daños que genera el sol en la piel. Una excelente alternativa, es el protector Anew Solar Anti-edad, que cuenta con un factor de protección solar 70 y, tiene un acabado mate y textura ultraligera.

Labios de impacto

Estar de vacaciones es la ocasión perfecta para maquillarnos, sin embargo, muchas veces no podemos llevar todo nuestro neceser de cosméticos. Por ello, tener un labial que finalice tu look sin necesidad de más productos, es ideal. El ULTRA Lip Paint de Avon se adapta: es a prueba de todo e intransferible. Además, tiene un acabado semi mate, colores vibrantes, ingredientes naturales e hidratantes como aceite de aguacate, manteca de karité, aceite de coco y vitamina E. Cuenta con una fragancia agradable, FPS15 y deja una sensación natural que dura por horas. Sin duda, la opción ideal para llevar a donde sea que vayas.

Pestañas a prueba de todo

Tener una mirada impactante que nos acompañe a lo largo de nuestro día en la playa o en la piscina, incluso en una larga caminata. La máscara perfecta para acompañarte en estas situaciones es la Super a Prueba de Agua de Avon, que levanta y riza las pestañas sin necesidad de utilizar un rizador. Asimismo, su fórmula con triple complejo de aceites que nutren y cuidan las pestañas, permiten que el producto se mantenga como recién aplicado todo el día. Esta máscara no solo es funcional y útil, sino que responde a la perfección ante las necesidades de una viajera.

Humecta tus manos

Nuestras manos, están constantemente expuestas al entorno y muchas veces se resacan con la temperatura o por el constante lavado. Para ello, es importante que siempre cargues una crema hidratante ideal para ellas, y puedas aplicártela continuamente durante el día. Una opción ideal es la crema para manos de la línea Avon Care, que cuenta con granada vitamina B5 y vitamina E, las cuales actúan como antioxidantes para proteger barrera natural de la piel.

No olvides cuidar tu cabello

El serum capilar será tu gran aliado durante tu viaje, no importa si estás en la playa o el campo, este te ayudará a reparar el daño de tu cabello, ya sea por la exposición solar o el frío intenso. Su gran concentrado de vitaminas y componentes naturales, tales como el aceite de coco, argán, marula o camelia, ingredientes de los serums de la línea Advanced Techniques de Avon; te ayudarán a restaurar las fibras capilares de tu cuero cabelludo y así lucirás una melena radiante.





