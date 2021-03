4 de 11

Es evidente que la "Princesa del pop" ya no tiene el cuerpo que despertaba pasiones en sus años de juventud. Pero la intérprete de "Baby one more time" intentó que así sea al compartir una foto suya con ropa de colegiala. Lamentablemente, sus seguidores se percataron inmediatamente que los muebles estaban distorsionados, pues había achicado su cintura.